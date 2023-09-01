Очень вкусное блюдо из самых простых продуктов: рецепт пасты с беконом и цуккини

Если у вас много цуккини и кабачков, то попробуйте приготовить это оригинальное блюдо.

Паста, или макароны с кабачками и беконом – это быстрый и простой рецепт блюда для всей семьи.

Оно готовится за 30 минут. Ингредиенты, из которых состоит это первое блюдо, — это кабачки и бекон, нарезанные небольшими кубиками и поджаренные на сковороде с небольшим количеством тимьяна для придания аромата. На кулинарном сайте Cucchiaio это блюдо называют "простым, но с характером".

А сливочный вкус добавляет проволоне — твердый нежирный итальянский сыр из коровьего молока. Вы можете использовать копченый сулугуни, если проволне не достать.

Паста с кабачками и беконом

Ингредиенты:

240 г коротких макарон (вроде пенне);

2-3 кабачка;

1 толстый ломтик бекона;

2-3 веточки тимьяна;

1 зубчик чеснока;

50 г копченого сыра;

оливковое масло, соль, перец.

Чтобы приготовить пасту с кабачками и беконом, сначала вымойте кабачки и разрежьте их вдоль на 4 дольки, затем на толстые ломтики и, наконец, порежьте кубиками. Возьмите бекон и нарежьте такими же кусочками, как и кабачки.

На сковороде с антипригарным покрытием обжарьте бекон с зубчиком чеснока и несколькими веточками тимьяна, чтобы он стал хрустящим, но не слишком сухим. Удалите бекон и чеснок и обжарьте кабачки на той же сковороде, чтобы придать им аромат.

Тем временем вскипятите кастрюлю с подсоленной водой, чтобы приготовить макароны. Когда макароны станут аль денте, слейте воду, оставив немного воды, в которой они варились. И смешайте макароны с кабачками на сковроде. На этом этапе добавьте тертую копченый сыр и несколько столовых ложек воды, которая осталась от варки макарон, чтобы получился сливочный соус. Наконец, добавьте хрустящий бекон, немного масла и молотый перец. Подавайте пасту на стол.

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