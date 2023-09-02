Пышный и ароматный: рецепт пирога с дыней

Если у вас осталась дыня, то попробуйте эту простую и очень вкусную выпечку.

Если вы никогда не готовили пирог с дыней – то самое время попробовать. Рецепт очень простой, в него входят самые простые продукты и готовится он за 20 минут.

А пока он будет печься, по всему дому будут разноситься приятнейшие ароматы. Рецептом поделились на сайте Ho voglia di dolce.

Дополнить такой пирог можно шариком ванильного мороженого. И он идеален, но если вы хотите приготовить версию без молока и сливочного масла – то замените молоко растительным аналогом, а сливочное масло — 60 мл растительного масла.

Ингредиенты на квадратную форму для кекса диаметром 25 х 25 см.

Пирог с дыней

Ингредиенты:

220 г муки;

1 среднее яйцо;

140-150 г сахара;

140 мл молока;

80 г сливочного масла;

14 г разрыхлителя;

300 г дыни канталупы;

1 щепотка соли.

Очистите и нарежьте дыню небольшими кубиками. Растопите сливочное масло в кастрюле и дать ему остыть. Тем временем начните взбивать яйцо электрическим венчиком вместе с сахаром до получения прозрачной смеси. Добавьте молоко, постоянно помешивая, и ванильный ароматизатор.

Затем добавьте просеянную муку и разрыхлитель, продолжая взбивать.

Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте все венчиком. Вылейте смесь в смазанную маслом квадратную форму и разровняйте все ложкой.

Добавьте нарезанную кусочками дыню. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 40 минут.

По истечении необходимого времени достаньте пирог из духовки, дайте ему полностью остыть, а затем разрежьте на квадраты.

По желанию поверхность можно посыпать сахарной пудрой.

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