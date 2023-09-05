Вкусно, как в детстве: простой рецепт кабачковой икры

Кабачковая икра, приготовленная по этому рецепту получается очень нежной и вкусной.

Если вы любите кабачковую икру, то не стоит покупать ее в магазине. Просто приготовьте ее самостоятельно. Тем более, что для этого рецепта понадобятся самые простые продукты. Фокус расскажет, как приготовить ту самую кабачковую икру, которую так вкусно есть вместе со свежим белым хлебом.

Кабачковая икра

Ингредиенты:

кабачки — 2 кг;

морковь – 700 г;

лук – 600 гр.

масло растительное без запаха – 50 мл;

томатная паста – 2 ст. л.;

сахар – 2 ч. л.;

соль – 1 ст.л. с небольшой горкой;

лавровый лист – 1-2 шт.;

уксус 9% — 1 ст.л.

Удаляем плодоножки и очищаем от шкурки, при необходимости удаляем семечки если они уже слишком крупные. Затем нарезам кабачки, как вам удобно.

Перекладываем кабачки в миску, солим, хорошо перемешиваем и оставляем на 10-15 минут чтобы кабачки отдали лишнюю жидкость и икру не пришлось долго уваривать.

Морковь нарезаем соломкой, репчатый лук полукольцами. Как резать все ингредиенты – не имеет значение, потому что все равно потом вы все будете измельчать погружным блендером.

В кастрюлю с толстым дном вливаем 50 мл растительного масла, выкладываем морковь и пассеруем ее 2-3 минуты на среднем огне, затем выкладываем лук и томим овощи вместе на среднем огне, периодически помешивая, пока лук не станет прозрачным.

Затем выкладываем кабачки, обсушив бумажным полотенцем от лишней жидкости.

Все овощи хорошо перемешиваем и тушим на среднем огне до готовности овощей

Через полчаса солим и добавляем сахар. Затем добавляем томатную пасту и лавровый лист, все хорошо перемешиваем и тушим еще 2-3 минуты. После снимаем кастрюлю с плиты и пробиваем овощи погружным блендером в однородное пюре. Листик предварительно убираем.

Затем вливаем уксус и все хорошо перемешиваем.

Возвращаем кастрюлю на плиту и даем прокипеть на среднем огне еще 15 минут периодически помешивая.

И если хотите заготовить икру впрок, то разливаем ее в подготовленные чистые баночки до краев. Затем слегка трясем баночки, чтобы вышел лишний воздух и закрываем крышки. Оставляем до полного остывания и храним в прохладном месте.

Также вы можете приготовить на зиму вкусный соус сацебели.