Особый рецепт торта из темного шоколада: без муки и дрожжей

Да-да, вы не ошибись. Существует рецепт шоколадного торта, в котором отсутствуют, казалось бы, эти незаменимые ингредиенты.

Сливочный торт из темного шоколада — один из самых необычных десертов. Результат, как обещает известный кондитер из Италии Валентина Боччиа, получается удивительным: мягким и с волшебным шоколадным ароматом. Причем, все это достигается без применения муки и дрожжей. Фокус подробно расскажет, как приготовить этот необычный торт.

Сливочный торт из темного шоколада

Ингредиенты (для формы на 22 см):

250 г темного шоколада хорошего качества;

4 средних яйца;

140 г сахарной пудры (Если любите побольше, увеличьте до 160-180 г или наоборот уменьшите);

100 г сливочного масла;

1 большая ложка картофельного крахмала;

несколько капель ароматизатора по вкусу, ванили, ликера на ваш выбор (не переусердствуйте).

Для начала приготовления разогрейте духовку до 180 градусов. Растопите темный шоколад вместе с маслом в пароварке или в микроволновой печи. Взбейте яичные желтки с сахаром до получения прозрачной смеси, увеличившейся в три раза. Добавьте теплый темный шоколад, а затем аккуратно перемешайте просеянный крахмал и ароматизатор.

Взбейте яичные белки в отдельной миске с помощью венчика и чистой емкости. Добавьте ложку яичных белков, чтобы немного разбавить смесь, а затем добавьте остальные, осторожно перемешивая снизу вверх. Вылейте смесь в разъемную форму диаметром 22–24 см, застеленную пергаментной бумагой. Если вы используете форму диаметром 24 см, она получится меньше, но не менее хороша.

Выпекать в предварительно разогретой статичной духовке при температуре 180 градусов примерно 25–30 минут. Не передержите торт слишком долго, иначе у вас не будет мягкой серединки. Дайте торту остыть и отдохнуть, посыпьте сахарной пудрой (или сахаром) и украсите по желанию кусочками крема.

Этот пирог очень нежный поэтому если образуются трещины, не беда, это существенная особенность, обусловленная именно его мягкостью и отсутствием муки. Только что вынутый из духовки, он выглядит как пирог, но на следующий день торт идеален, и его еще легче разрезать, поскольку он все равно сохранит сливочную сердцевину.

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