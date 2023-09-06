Вкусные овощи в оригинальном маринаде: рецепт ассорти на зиму

В Италии такое ассорти называют la giardiniera и закрывают его на зиму с пикантным маринадом.

Сейчас самое время запасаться вкусными закусками на зиму. И овощное ассорти — это именно то, что надо. Его можно использовать как основу для салата, подавать к гарнирам, или есть просто так. Рецептом поделились на сайте Misya.

После приготовления не забудьте разложить его по хорошо простерилизованным герметичным стеклянным банкам. Овощи для ассорти могут быть самыми разными. Главно отделить те, что готовятся быстро от тех, приготовление которых займет больше времени.

Овощное ассорти

Ингредиенты:

2 моркови;

2 луковицы;

1 болгарский перец;

250 г зеленой фасоли;

1 цветная капуста;

1 стебель сельдерея;

500 мл уксуса;

250 мл белого вина;

250 мл воды;

50 г сахара;

20 г соли.

Очистите, помойте и нарежьте овощи. Цветную капусту разберите на соцветия. Нарезайте так, чтобы вам потом было удобно есть. Морковку – кругляшами, перец – удобными ломтиками, или квадратиками.

Положите капусту и морковь в одну миску, а зеленую фасоль, сельдерей, лук и перец – в другую.

В большую кастрюлю налейте воду, уксус, вино, сахар, соль, перец и доведите до кипения.

Положите туда капусту и морковь и варите 5 минут.

Затем добавьте остальные овощи, перемешайте и готовьте еще 5 минут.

Переложите маринованные овощи в стерилизованные стеклянные банки. Залейте маринадом и плотно закройте крышками. Ваше овощное ассорти готово, храните его в темном прохладном месте. Если любите маринованные овощи, попробуйте приготовить вкусные маринованные баклажаны.