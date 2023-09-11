Овощное ассорти без стерилизации: простой рецепт универсальной заготовки на зиму

Для ассорти можно использовать любые овощи, которые остались. Все дело – в маринаде.

Рецептов овощного ассорти существует огромное количество, и каждая хозяйка по-своему комбинирует овощи, пользуется проверенным рецептом маринада и собственными секретами. Ранее мы уже рассказывали, как приготовить ассорти в оригинальном маринаде и консервированное ассорти, а сегодня предлагаем приготовить ассорти по рецепту из блога "Кулинария". Плюс такой заготовки в том, что она позволяет максимально использовать овощи, оставшиеся от предыдущих заготовок. Это и помидоры, и морковь, и зелень. Ассорти получатся не только вкусным, но еще и очень ярким.

Овощное ассорти на зиму

Ингредиенты:

помидоры;

огурцы;

морковь;

цветная капуста;

кукуруза;

чеснок;

зелень;

лавровый лист;

черный перец горошком;

уксус (эссенция).

Для маринада на 1 литр воды:

соль – 1 ст. л. без горки;

сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Овощи помыть, морковь и чеснок почистить. Цветную капусту слегка отварить, чтобы разобрать на соцветия, и морковь тоже отварить на протяжении минуты.

В стерилизованные банки выложить овощи в произвольном порядке, залить кипятком и оставить на 7-10 минут, после чего воду слить и снова ее вскипятить. Опять залить овощи на 7-10 минут и уже второй раз слить воду в отдельную кастрюлю. Добавить в нее соль, сахар и поставить на плиту, довести до кипения.

Овощи в третий раз залить маринадом и перед тем, как закатать банки крышкой, в каждую добавить неполную чайную ложку уксуса. Речь идет о литровых банках.

Ассорти закатать, перевернуть и укутать до полного остывания.

Ранее Фокус писал, как приготовить помидоры, маринованные холодным способом.