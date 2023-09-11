Вкуснейшая заготовка на зиму: рецепт кисло-сладких огурцов а маринаде

Вкусные и хрустящие, огурчики-корнишоны, обязательно порадуют вас, когда закончится сезон летних овощей.

Для приготовления вкусных огурцов в кисло-сладком маринаде вам потребуется мало ингредиентов, а те, что потребуются – самые простые и легко доступны. Лучше использовать маленькие огурчики-корнишоны. Рецептом поделились на сайте Una Rosa in cucina.

Они долгое время остаются хрустящими и они достаточно маленькие, чтобы их можно было положить в банки целиком. Но вы можете выбрать огурцы такого размера, который предпочитаете и при необходимости разрезать их на ломтики, или шайбы.

Не забывайте использовать стерилизованные банки с герметичными крышками.

Кисло-сладкие огурцы

Ингредиенты:

700 г небольших огурцов;

250 мл яблочного уксуса;

250 мл воды;

1 столовая ложка соли (приблизительно 12 г);

1 столовая ложка сахара (приблизительно 12 г);

4 зубчика чеснока;

2 чайные ложки семян укропа с горкой;

1 столовая ложка черного перца горошком.

Тщательно вымойте огурцы и разрежьте более толстые вдоль пополам.

Возьмите несколько чистых и сухих баночек и наполните их огурцами, стараясь оставлять несколько сантиметров от края.

Очистите и разрежьте зубчики чеснока пополам.

Распределите поровну по банкам: чеснок, горошины перца и семена укропа.

Поместите яблочный уксус, воду, соль и сахар в кастрюлю и нагрейте на сильном огне до кипения.

Когда маринад закипит, выключите огонь и разлейте его по банкам: огурцы должны быть полностью погружены в маринад.

Закройте банки крышками и дайте им остыть до комнатной температуры, затем переместите их в холодильник и оставьте там на два-три дня, прежде чем открывать.

Если же вы хотите сохранить их дольше, необходима процедура вакуумной упаковки: после закрытия банок не давайте им остыть и не ставьте в холодильник, а оберните каждую чистой тканью и поместите все в высокую кастрюлю.

Наполните кастрюлю горячей водой (поскольку жидкость внутри банок тоже горячая) как минимум на два пальца выше крышки банок, кипятите 5 минут на среднем огне, затем выключите и дайте полностью остыть в кастрюле.

Достаньте банки из воды и проверьте, что вакуум создан, нажав пальцами на центр крышки: она НЕ должна щелкать. Если это происходит, значит, вакуум создать не удалось и необходимо повторить операцию, используя новую крышку.

Высушите банки и храните их в защищенном от света месте, по возможности в сухом и прохладном.

Также вы можете приготовить вкусные маринованные кабачки.