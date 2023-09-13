Вкусное и оригинальное блюдо: рецепт куриной грудки в молоке

Молочная курица – нежное и сочное блюдо.

Курица в молоке – блюдо, которое идеально дополнит гарнир вроде картофельного пюре, или риса.

Сочетание вкусов создает симфонию сбалансированных вкусов, обогащенную приправами и ароматами, придающими блюду глубину. Рецептом поделились на сайте Salsatilla.

Курица в молоке

Ингредиенты:

600 г куриной грудки;

180 мл молока;

мука;

2 зубчика чеснока;

свежий розмарин;

свежая петрушка;

растительное масло;

соль, черный перец.

Нарежьте куриную грудку небольшими кусочками, затем мелко нарежьте зубчики чеснока, свежий розмарин и свежую петрушку.

Затем насыпьте в миску немного муки, приправьте ее солью и черным перцем по вкусу, затем обваляйте куриные наггетсы в приправленной пряностями муке, убедившись, что они хорошо покрыты со всех сторон, затем осторожно встряхните кусочки курицы, чтобы удалить излишки муки.

Тем временем в большой сковороде нагрейте большое количество растительного масла. Добавьте нарезанные зубчики чеснока и свежий розмарин и слегка обжарьте, чтобы они отдали аромат.

Затем поместите на сковороду кусочки курицы и обжаривайте их до золотистого цвета со всех сторон, убедившись, что они полностью готовы внутри (это займет около 8-10 минут).

Когда курица хорошо прожарится, убавьте огонь до среднего-слабого, затем влейте в кастрюлю молоко и продолжайте готовьте на средне-слабом огне примерно 10-15 минут, пока соус не загустеет, а курица не станет мягкой и сочной.

Время от времени помешивайте, чтобы молоко не пригорело к сковороде, затем попробуйте соус и при необходимости добавьте соль и перец.

Затем посыпьте молочную курицу свежей нарезанной петрушкой, чтобы придать ей свежести и аромата.

Наконец, снимите кастрюлю с огня и дайте ей постоять несколько минут, прежде чем подавать блюдо к столу.

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