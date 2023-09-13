Пирожки с фаршем на кефире: пошаговый рецепт отличного перекуса (видео)

Для начинки можно брать любой фарш: от куриного до свиного.

Теплые и мягкие пирожки с сытной начинкой никогда долго не залежатся на столе. Если у вас нет времени долго возиться с дрожжевым тестом, предлагаем вам воспользоваться рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук и приготовить пирожки на кефире с начинкой из мясного фарша. Времени это займет немного, а результат превзойдет все ожидания. Такие пирожки можно брать в школу и на работу, а также утолить голод между приемами пищи

Пирожки с фаршем

Ингредиенты:

кефир (теплый) – 300 мл;

яйцо – 1 шт;

мука – 500-550 гр;

разрыхлитель – 10 гр;

масло (растопленное) – 50 гр

сахар – 1 ч. л;

фарш любой – 400 гр;

лук – 1 шт;

специи, зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала необходимо подготовить начинку. Для этого к фаршу добавить тертый лук, соль, перец, специи. Вымешать все до однородности.

Далее очередь теста. В глубокую миску положить яйцо, соль, сахар, теплый кефир, растопленное масло. Перемешать венчиком до однородности. Просеять муку, добавить разрыхлитель и замесить тесто. Разделить его на 10 частей. Каждую из них скатать в шарик, затем раскатать скалкой как показано в видео, выложить начинку, защипнуть и еще сверху слегка пройтись скалкой.

Жарить пирожки необходимо на среднем огне в достаточном количестве растительного масла (не мало) с обеих сторон до готовности по 2-3 минуты. Готовые пирожки сначала выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальное заварное тесто для пирожков.