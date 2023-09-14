Мини-оладушки: рецепт аппетитного перекуса для детей и взрослых
Подавать такие блинчики можно с медом, сгущенкой, ягодами.
Мягкие и вкусные оладьи у многих – любимое блюдо на завтрак или в качестве полдника. Рецептов и приготовления на дрожжах, кефире, сметане существует огромное количество. Сегодня предлагаем приготовить мини-оладушки по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Особенно порадуются такому блюду дети. Добавить к оладушкам можно орехи, мед, свежие ягоды или кусочки фруктов.
Мини-оладушки
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт;
- творог – 100 гр;
- сахар – по вкусу;
- соль – щепотка;
- сода – 1/2 ч. л;
- мука – 20 гр;
- любые фрукты, сгущенка – для подачи.
Способ приготовления:
В глубокой миске смешать творог, соль, сахар, соду, муку и яйцо, все взбить до однородной массы блендером или миксером. На разогретую сковородку с небольшим количеством сливочного или рафинированного масла выдавливать немного теста с помощью кондитерского мешка, чтобы получались оладушки небольшого размера. Обжарить их с обеих сторон до золотистого цвета.
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