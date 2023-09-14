Ароматная и пышная выпечка: рецепт апельсинового бисквита
Апельсиновый бисквит, или апельсиновый хлеб, это типичное сицилийское блюдо, которое может приготовить любой.
Если любите аромат цитрусовых и апельсины, то пора испечь вкуснейший апельсиновый бисквит. Это типичное сицилийское блюдо, особенность которого заключается в очень интенсивном цитрусовом вкусе.
Это лакомство очень легко приготовить, и лучше использовать сочные и спелые апельсины. Ведь они пойдут в выпечку целиком, вместе с кожурой. Рецептом поделились на сайте Misya.
Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 24 см.
Апельсиновый бисквит
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 250 г сахара;
- 250 г муки;
- 100 г сливочного масла;
- 1 спелый апельсин;
- 50 мл молока;
- 1 пакетик разрыхлителя;
- 1 чайная ложка ванильной эссенции;
- 2 столовые ложки сахарной пудры.
Хорошо вымойте апельсин и измельчите его в блендере целиком вместе с кожурой. Семечки лучше удалить.
В большой миске взбейте яйца с сахаром до образования пены.
Добавьте теплое растопленное сливочное масло, апельсиновое пюре, молоко и ваниль и хорошо перемешайте.
Добавьте муку и разрыхлитель. И вымешивайте, пока не получите однородную смесь. Вылейте ее в форму, смазанную маслом и посыпанную мукой, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.
Когда остынет, приготовьте глазурь, смешав сахарную пудру с апельсиновым соком.
Вылейте глазурь на апельсиновый хлеб, украсьте его апельсиновыми дольками и подавайте.
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