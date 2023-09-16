Тыква в масле: простой и вкусный рецепт консервации
Тыква в масле — это вкусная заготовка на зиму, которая точно вам понравится.
Наступает сезон тыквы и пора попробовать что-то новенькое. Тыква в масле может быть вкусной закуской, или гарниром к мясу, рыбе на гриле или омлету.
Вкусно будет также попробовать ее с теплым домашним хлебом.
Для рецепта выберите тыкву среднего размера с твердой и не очень водянистой мякотью. Рецептом поделились на сайте Cookist.
Заготовки в масле — еще и отличный способ консервации: помимо тыквы попробуйте также грибы в масле, перец в масле и баклажаны в масле.
Тыква в масле
Ингредиенты:
- чеснок – 3 зубчика;
- лавровый лист – 2 штуки;
- тыква — 1 кг;
- вода — 1 л;
- белый винный уксус — 1 л;
- свежий перец чили;
- розмарин;
- оливковое масло.
Очистите тыкву от волокнистых остатков и срежьте кожуру. Нарежьте мякоть кубиками. Сложите в кастрюлю, залейте водой с уксусом и лавровым листом и доведите до кипения. Варите пять минут.
Слейте воду с тыквы через мелкое сито.
Подготовьте специи: розмарин, перец чили нарежьте колечками и чеснок нарежьте пополам.
Разложите кубики тыквы в один слой и промокните впитывающей бумагой или чистой тканью. Дайте тыкве высохнуть.
Разлейте немного масла в стерилизованные банки и начните наполнять их тыквой.
Чередуйте слои кусочков тыквы со специями, после долейте маслом, чтобы вся тыква была им укрыта. Закройте и храните банки в прохладном месте, вдали от источников света и тепла.
Вы можете использовать кукурузное масло вместо оливкового масла: однако вкус тыквы будет менее интенсивным.
Вы также можете приправить заготовку другими специями и травами, такими как тимьян, розмарин, шалфей, можжевельник, мята и перец горошком.
После закрытия тыкву в масле можно хранить 3–4 месяца в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. После открытия вы можете хранить его в холодильнике 3-4 дня, но помните, что ломтики тыквы всегда должны быть хорошо покрыты маслом.
Также вы можете приготовить вкусные баклажаны с чесноком и укропом.