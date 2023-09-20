Консервированные зеленые помидоры с чесноком: как приготовить на зиму

Помидоры можно консервировать, как спелыми, так и зелеными.

Зеленые помидоры, которые не успели созреть, могут превратиться во вкуснейшую закуску. Они тверже, чем спелые, прекрасно впитывают ароматы маринада и после пары месяцев в темном и сухом месте превращаются в отличное лакомство. Фокус расскажет, как его приготовить.

Весь секрет в маринаде, именно по его объему и рассчитываем пропорции ингредиентов. Так, на шесть литров жидкости надо взять 1 стакан уксуса, 2 стакана сахара и 1 стакан соли. Этот объем маринада расходуется в среднем на 6 кг зеленых помидоров.

Консервированные зеленые помидоры

Ингредиенты:

зеленые помидоры — 6 кг;

морковь — 1 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

корень сельдерея — 1 шт.;

чеснок — 3-4 головки;

вода — 6 л.;

уксус — 1 стакан;

соль — 1 стакан;

сахар — 2 стакана;

петрушка, гвоздика, лавровый лист, перец черный горошек и перец душистый — по вкусу.

Приступая к консервированию, подготавливаем банки и крышки: тщательно моем и стерилизуем кипятком.

В банки укладываем приправы: горошки перца, гвоздику, лавровый лист, колечки сырой моркови и лука, кусочки корня сельдерея.

Помидоры тщательно моем, делает надрезы и внутрь засовывываем по кусочку чеснока, можно также добавить пару листиков петрушки.

Кипятим воду и заливаем ею помидоры, даем остыть до комфортной для голой руки температуры и сливаем остывшую воду обратно в кастрюлю.

Снова кипятим, и заливаем во второй раз в банки с помидорами и снова сливаем воду. Теперь готовим маринад — добавляем сахар, соль, кипятим и в кипящую воду вливаем уксус.

Разливаем уже маринад в банки с помидорами и закатываем крышки. Хранить зеленые помидоры надо в темном и сухом месте.

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