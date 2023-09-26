Вкусно, как у бабушки: рецепт сдобного печенья
Сдобное печенье – это мягкое, очень маслянистое печенье со вкусом ванили.
Для любителей печенья, в котором сливочное масло играет основную роль, это печенье будет настоящей находкой. В нем минимум ингредиентов и выпечка получается очень вкусной и рассыпчатой.
А рецепт настолько прост, что с ним справится даже начинающий кондитер, пишут на сайте Giallo Zafferano.
Сдобное печенье с ванилью
Ингредиенты:
- мука 300 г;
- один желток;
- сливочное масло (холодное из холодильника) 200 г;
- сахар 150 г;
- соль 1 щепотка;
- стручок ванили.
Чтобы приготовить масляное печенье, положите холодное масло в чашу миксера, добавьте семена стручка ванили, сахар и соль.
Перемешивайте несколько минут, потом добавьте желток и перешивайте еще минуту, после добавьте муку.
Перемешивайте до тех пор, пока не получите однородную и плотную смесь. Переложите тесто на слегка посыпанную мукой рабочую поверхность и сформируйте руками шар из теста.
Оберните его пищевой пленкой и поместите в холодильник. Дайте постоять минимум 30 минут. По истечении этого времени, раскатайте тесто на кондитерской доске скалкой до толщины примерно 0,8 см. Вырежьте круглые печенья диаметром примерно 4 см.
Из этих ингредиентов у вас получится примерно 40 печенюшек.
Перекладываем печенье на противень, застеленный бумагой для выпечки и выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке около 15 минут. Достаньте печенье из духовки и дайте ему остыть перед подачей на стол.
Храните сдобное печенье в жестяной коробке в течение 1 недели. Вы можете заморозить сырое тесто примерно на 1 месяц.
Для ароматизации печенья можно использовать цедру цитрусовых или молотую корицу.
Также вы можете приготовить вкусное яблочное печенье.