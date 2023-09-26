Кетчуп из кабачков: необычный рецепт универсального соуса на зиму (видео)

Такой кетчуп идеально подходит к мясу и пасте, а также может стать готовой основой для мясных блюд.

Кабачки, как мы уже неоднократно говорили, – одни из самых любимых и универсальных овощей, поскольку они вкусны как в жареном, тушеном, вареном виде, так и отлично подходят для консервации, начиная от кабачковой икры и заканчивая вареньем. Однако мало кто знает, что этот овощ может стать идеальной основой для кетчупа. Как приготовить этот вкуснейший соус на зиму, рассказала кулинарный эксперт, экс-судья кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова. По ее словам, такой кетчуп отлично подходит к мясу, пасте, а также может стать основой для голубцов или тефтелей. Еще один плюс в том, что он – гораздо легче и дешевле в приготовлении, чем обычный кетчуп.

Кетчуп из кабачков

Ингредиенты:

кабачки – 1,5 кг;

лук – 0,5 кг;

томатная паста – 0,5 кг;

перец чили – 1 ч. л;

сахар – 2-3 ст. л;

уксус 9% – 70 гр;

перец горошком – 10 гр;

гвоздика – 5-6 шт;

лавровый лист – 5-6 шт;

соль – 2 ст. л. (без горки).

Способ приготовления:

Кабачки помыть, порезать. Лук почистить и тоже порезать. Смешать лук и кабачки, посолить, оставить на 10 минут.

Лавровые листья, гвоздику и черный перец положить в марлю и зафиксировать зубочистками. Положить этот мешочек к кабачкам.

Варить все в глубокой посуде с толстым дном на максимальном огне, пока жидкость почти полностью не испарится, периодически помешивая. После этого специи достать, а кабачки перебить блендером до однородности.

Добавить перец чили, сахар, томатную пасту, уксус к кабачкам и проварить еще 10 минут.

Когда соус закипает, он очень сильно брызжет, поэтому лучше кастрюлю накрыть крышкой или ситом, чтобы брызги не испачкали кухню.

Горячим разлить в чистые стерилизованные банки. Хранить в прохладном темном месте.

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