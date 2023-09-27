Перец для фарширования на зиму: простой рецепт вкусной заготовки

Для приготовления такого перца нужно брать крепкие и упругие плоды, которые не разлезутся при бланшировании.

Если у вас на даче или огороде осталось немного болгарского перца, самое время запастись им для того, чтобы зимой было что фаршировать. Такой перец легко приготовить по рецепту из блога "Кулинария". Для заготовки лучше брать крупный перец без повреждений.

Перец для фарширования

Ингредиенты:

перец болгарский;

вода – 2 литра;

соль – 1,5 ст. л;

сахар – 1,5 ст. л;

уксус (9%) – 50 гр;

черный перец горошком – 2-3 шт;

лавровый лист – 2-3 шт.

Способ приготовления:

У перцев удалить плодоножки и сердцевину с семенами. Промыть их внутри. Пробланшировать их в кипятке 3-4 минуты. В идеале овощи не должны сильно размякнуть. Дать перцу слегка остыть и сложить их вертикально в банки, заранее простерилизованные, отверстиями вверх. Так маринад лучше пропитает перцы. Укладывать перцы нужно очень аккуратно, не трамбуя, чтобы они не потрескались.

Далее готовим заливку. В кастрюлю налить воду, добавить соль и сахар, поставить на плиту. Довести до кипения и кипятить на небольшом огне около трех минут. Чтобы перестраховаться, если вдруг воды не хватит, можно закипятить воды в чайнике, чтобы в случае чего долить.

В банку с перцами влить уксус, добавить специи и аккуратно залить кипящей водой с солью и сахаром. Закатать банки, перевернуть, укутать до полного остывания.

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