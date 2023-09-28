Кабачки в томате: рецепт очень простого салата на зиму

Для приготовления этого салата можно брать не только молодые кабачки, но и более зрелые.

Если у вас остались кабачки со свежего урожая, или добрые родственники передали подарок со своего огорода, предлагаем не отчаиваться, а приготовить невероятно вкусную заготовку на зиму. Речь идет о кабачках в томате, рецептом которых поделились в блоге "Домашняя консервация". Такое блюдо разнообразит зимой любой гарнир и займет достойное место на праздничном столе. Ничего сложного в приготовлении этой заготовки нет.

Кабачки в томате

Ингредиенты:

кабачки – 2 к (вес уже почищенных);

яблоки – 1 шт;

перец сладкий – 1 шт;

перец чили – 1 шт;

морковь – 1 шт;

чеснок – 3 зубчика;

сок томатный – 0,5 литра;

сахар – 4 ст. л;

масло растительное – 100 мл;

уксус яблочный – 100 мл;

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Кабачки помыть, при необходимости снять кожуру и удалить жесткие семена, если таковые есть. Порезать их небольшими кубиками, сложить в кастрюлю.

Остальные овощи помыть, почистить, из перцев удалить семена. Все, кроме чеснока, пропустить через мясорубку, вылить в кастрюлю к кабачкам, перемешать.

Добавить соль, сахар, растительное масло, уксус и сахар, все еще раз перемешать. Влить туда же томатный сок. Если вместо сока используется томатная паста, то будет достаточно половины стакана. Все содержимое кастрюли довести до кипения, после чего варить 20 минут, периодически помешивая. Добавить измельченный чеснок и варить еще 10 минут.

Готовый салат разлить в чистые стерилизованные банки, закатать и укутать до остывания.

Ранее Фокус писал, как приготовить кетчуп из кабачков.