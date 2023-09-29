Лечо, проверенное временем: рецепт вкусной заготовки на зиму
Специи для лечо можно брать по своему вкусу.
Лечо – один из самых популярных зимних блюд, приготовленных впрок. Рецептов его приготовления немало, и каждая хозяйка имеет свой, проверенный годами способ. Сегодня предлагаем вам сделать лечо по рецепту из блога "Домашняя консервация". Он простой, а в итоге получается очень вкусная и аппетитная закуска на зиму.
Лечо, проверенное временем
Ингредиенты:
- помидоры – 3 кг;
- болгарский перец – 3 кг;
- острый перец – 1 стручок (или по вкусу);
- сахар – 250 гр;
- масло – 250 мл;
- соль – 2 ст. л;
- растительное масло – 250 мл;
- уксус 9% – 2 ст. л;
- специи: лавровый лист, перец горошком или другие по вкусу и желанию.
Способ приготовления:
Помидоры и острый перец помыть, если есть поврежденные места, обрезать, и пропустить через мясорубку. Перелить все в глубокую кастрюлю для варки. Добавить соль, сахар и специи, довести все до кипения и варить 30 минут.
Болгарский перец помыть, почистить от семян и порезать. Лечо будет красивее, если брать перец разного цвета. Нарезать по желанию. Это могут быть полоски или кубики.
Через 30 минут добавить болгарский перец и готовить еще 10 минут. За три минуты до готовности влить уксус и хорошо перемешать.
Γотовое лечо разложить по стерилизованным банкам и закрыть стерилизованными крышками.
Ранее Фокус писал, как приготовить перец для фарширования зимой.