Бисквит "Ангел": оригинальный американский рецепт изысканной выпечки

Бисквит "Ангел", или Ангельский торт готовится из белков, муки и сахара. И это очень необычное лакомство.

Ангельский торт, также известный как бисквит "Ангел", является типичным американским десертом. После приготовления в духовке он становится слегка золотистым снаружи и белым внутри, очень мягким и нежным. Этот рецепт появился в американских книгах рецептов еще в 19 веке.

Это простой рецепт, просто соблюдайте несколько правил: все ингредиенты должны быть комнатной температуры; затем взбейте яичные белки до устойчивой пены. Рецептом поделились на сайте Tavolarte Gusto.

Торт "Ангел" превосходен сам по себе, просто посыпанный сахарной пудрой. Но он также идеально подходит для глазури, кремовой начинки, или фруктов. Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 22–24 см.

Торт "Ангел"

Ингредиенты:

360 г яичных белков (около 12 шт.) комнатной температуры;

140 г муки;

300 г сахара (можно уменьшить до 230 г);

1 чайная ложка лимонной кислоты (без горки);

1 пакетик ванили;

тертая цедра 1 лимона (по желанию);

щедрая щепотка соли.

Прежде всего, взбейте яичные белки электрическим венчиком до плотной пены вместе с ванилью и цедрой лимона.

Затем добавьте лимонную кислоту и соль и продолжайте взбивать. Постепенно добавляйте сахар, по одной ложке, продолжая работать электрическим венчиком.

Затем в 4 приема добавляем просеянную муку, на этот раз перемешиваем лопаткой снизу вверх, чтобы не нарушить текстуру, пока не получите очень мягкую и объемную консистенцию.

Наконец, переложите тесто в форму, не смазывая маслом и не посыпая мукой и выровняйте поверхность.

Выпекайте Ангельский бисквит в духовке примерно 40–45 минут при температуре 180 градусов.

Будьте осторожны, если видите, что оно слишком сильно подрумянивается, немного уменьшите температуру до 170–175 градусов и, чтобы оценить готовность, всегда проверяйте зубочисткой.

Достаньте из духовки и переверните форму вверх дном, чтобы торт остывал. Наконец, когда он полностью остынет, с помощью острого ножа отделите края и низ торта от формы, снимите форму и переверните торт на сервировочную тарелку.

Затем посыпьте сахарной пудрой и наслаждайтесь, когда он совсем остынет. Он очень хорошо хранится при комнатной температуре около 4 дней.

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