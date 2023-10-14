Ароматное печенье с сахарной глазурью: как приготовить вкусное лакомство
Это печенье обычно готовят на Сицилии и называют таралли.
Сицилийские печенья таралли – это печенье, рецепт которого немного меняется от страны к стране. Многие предпочитают приправлять это печенье цедрой лимона, но многие также выбирают анисовую версию для более сильного аромата.
Чего никогда не хватает в этих восхитительных печеньях, так это сахарной глазури, которая делает их еще вкуснее. Подавайте эти сицилийские таралли с хорошим крепленым вином, они просто тают во рту! Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.
Сицилийское печенье таралли
Ингредиенты:
- мука 500 г;
- 2 яйца;
- молоко 125 г;
- сливочное масло комнатной температуры 100 г;
- сахар 75 г;
- лимонная цедра 1;
- разрыхлитель для тортов 1 пакетик;
- соль 1 щепотка.
Для глазури:
- сахарная пудра 250 г;
- вода 25 мл;
- лимонный сок.
Чтобы приготовить это печенье, сначала насыпьте в миску муку и добавьте сахар. Добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и молоко комнатной температуры.
Затем добавьте разрыхлитель и яйца. Натрите цедру лимона и перемешайте тесто руками. Когда у вас получится однородная смесь, переложите ее на посыпанную мукой поверхность и снова замесите.
Оторвите небольшой кусочек примерно 75 грамм и сплетите в своеобразный веночек.
Сделайте то же самое со всеми остальными печеньями и разложите их на противне, застеленном бумагой для выпечки, на расстоянии друг от друга. Готовьте в разогретой духовке при температуре 180° около 15 минут, они должны хорошо зарумяниться.
Пока печенье в духовке, приготовьте глазурь. Поместите сахар и лимонный сок в миску, добавьте воду и перемешайте ложкой до получения однородной глазури.
Смажьте таралли глазурью, пока они еще горячие и дайте ей высохнуть при комнатной температуре, прежде чем подавать.
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