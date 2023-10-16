Пирожное "сладкая колбаса": как приготовить оригинальное и простое лакомство

Сладкую колбасу, или сладкую салями, придумали в Швейцарии, а теперь готовят по всему миру.

Рецепт сладкой колбасы, сладкой салями, или шоколадной салями, родился в Швейцарии в период после Первой мировой войны как стратегия борьбы с отходами. В ход шло какао-масло, оставшееся от приготовления темного или молочного шоколада, а также сухое молоко, использовавшееся во время войны для питание детей.

Обычно сладкую колбасу готовят с порошком какао, но есть рецепт и с белым шоколадомю Традиционно, ее готовят на Сицилии, как пасхальное лакомство.

В этом варианте добавляются сушеные фрукты, которые создают приятный кисло-сладкий контраст. Этот рецепт невероятно простой, так что вполне можно привлечь к готовке детей. Рецептом поделились на сайте Sonia Peronaci.

Сладкая колбаса

Ингредиенты:

печенье — 200 г;

сливочное масло — 100 г;

сахарная пудра — 80 г;

белый шоколад — 250 г;

два яйца;

сушеные фрукты, например вишня, или клюква – 50 г.

В чаше миксера с насадкой-венчиком взбейте сливочное масло комнатной температуры с сахарной пудрой. Когда у вас получится сливочная смесь, продолжая взбивать, добавьте пастеризованные яйца и белый шоколад, растопленный на водяной бане или в микроволновой печи.

Затем переложите все в миску, добавьте также грубо измельченное вручную печенье и сушеные красные фрукты и перемешайте, чтобы они равномерно смешались с остальной частью теста.

Возьмите довольно длинный лист бумаги для выпечки, переверните на него тесто и аккуратно раскатайте до получения цилиндрической формы одинаковой толщины.

Затем заверните его как большую конфету в фантик, сверху оберните пищевой пленкой и оставьте застывать в холодильнике минимум на час, стараясь (через 30 минут) вернуть ему цилиндрическую форму, снова раскатав его на рабочей поверхности.

Ваша "салями" из белого шоколада готова.

Если вы растапливаете белый шоколад в микроволновой печи, установите мощность на 600 Вт и продолжайте с интервалом в одну минуту, помешивая между каждой партией.

Не используйте свежие красные фрукты вместо обезвоженных: они выделят в тесто слишком много сока, испортив консистенцию десерта.

Вместо красных фруктов можно также использовать цукаты, например, цедру апельсина или лимона, но будьте осторожны и не переусердствуйте, чтобы не сделать все слишком сладким. Хорошую альтернативу представляют орехи, например, фундук, фисташки и миндаль.

Также вы можете приготовить нежный торт с волшебным кремом. Крема в нем очень много.