Салат "Зимний": как сделать вкуснейшую заготовку из капусты

Из указанного в рецепте количества ингредиентов получается приблизительно пять литров вкусного салата.

В этом году урожай капусты выдался на славу, и если у вас уже закончились идеи, что сделать с ней, кроме квашения, рекомендуем приготовить вкуснейший салат "Зимний", который можно употреблять как сейчас, так и запастись им на холодные месяцы. Как приготовить такую заготовку, рассказали в блоге "Домашняя консервация".

Салат из капусты "Зимний"

Ингредиенты:

свежая капуста – 3 кг;

помидоры – 1 кг;

лук – 1 кг;

морковь – 0,5 кг;

сладкий перец – 0,5 кг;

растительное масло – 400 мл;

уксус 9% – 3/4 стакана;

сахар – 0,5 стакана;

соль – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Капусту нарезать крупными кубиками. Перец почистить от семян и плодоножки, морковь помыть и почистить, лук очистить от шелухи. Порезать морковь тонкими кружочками, лук – кольцами, перец – соломкой, а помидоры – кружочками или полукольцами.

Измельченные овощи сложить в кастрюлю, добавить соль, сахар, растительное масло и кипятить 10 минут. В конце добавить уксус.

Разложить салат горячим в стерилизованные банки, закатать, перевернуть и укутать банки до полного остывания. Из указанного количества ингредиентов получается приблизительно пять литров вкусного салата.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат "Овощной король".