Салат "Зимний": как сделать вкуснейшую заготовку из капусты
Из указанного в рецепте количества ингредиентов получается приблизительно пять литров вкусного салата.
В этом году урожай капусты выдался на славу, и если у вас уже закончились идеи, что сделать с ней, кроме квашения, рекомендуем приготовить вкуснейший салат "Зимний", который можно употреблять как сейчас, так и запастись им на холодные месяцы. Как приготовить такую заготовку, рассказали в блоге "Домашняя консервация".
Салат из капусты "Зимний"
Ингредиенты:
- свежая капуста – 3 кг;
- помидоры – 1 кг;
- лук – 1 кг;
- морковь – 0,5 кг;
- сладкий перец – 0,5 кг;
- растительное масло – 400 мл;
- уксус 9% – 3/4 стакана;
- сахар – 0,5 стакана;
- соль – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
Капусту нарезать крупными кубиками. Перец почистить от семян и плодоножки, морковь помыть и почистить, лук очистить от шелухи. Порезать морковь тонкими кружочками, лук – кольцами, перец – соломкой, а помидоры – кружочками или полукольцами.
Измельченные овощи сложить в кастрюлю, добавить соль, сахар, растительное масло и кипятить 10 минут. В конце добавить уксус.
Разложить салат горячим в стерилизованные банки, закатать, перевернуть и укутать банки до полного остывания. Из указанного количества ингредиентов получается приблизительно пять литров вкусного салата.
Ранее Фокус писал, как приготовить салат "Овощной король".