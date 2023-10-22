Салат "Французский поцелуй" рецепт блюда, которое никого не оставит равнодушным
Салат получается настолько вкусным, что обязательно станет одним из ваших любимых.
Салат "Французский поцелуй" – это блюдо, которое обязательно нужно приготовить к приходу гостей или сделать для себя на выходных, чтобы насладиться идеальным сочетанием ингредиентов и непревзойденным вкусом. Рекомендует приготовить его по рецепту из кулинарного блога "Вкусные рецепты салатов". Вы влюбитесь в него с первой пробы.
Салат "Французский поцелуй".
Ингредиенты:
- мясо свинина или говядина – 300 гр;
- лук репчатый – 1 шт;
- помидоры – 3 шт;
- сыр твердый – 200 гр;
- майонез – по вкусу.
Маринад для лука:
- соль – 0,5 ч. л;
- сахар – 1 ч. л;
- уксус – 1 ст. л;
- вода кипяток – 200 мл.
Способ приготовления:
Мясную вырезку нарезать или мелкими кубиками, или соломкой и отправить на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривать мясо на протяжении 7-8 минут.
Далее необходимо замариновать лук. Для этого его нужно почистить, нарезать кубиками, выложить в миску, добавить туда соль, сахар, уксус и залить кипятком. Перемешать и оставить до полного остывания.
Мясо на сковороде посолить, поперчить и обжаривать еще две минуты, после чего выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
Твердый сыр и помидоры нарезать кубиками.
С лука полностью слить остывшую жидкость. Соединить все ингредиенты в одной миске, добавить майонез, перемешать.
Готовый салат выложить на блюдо, сверху посыпать сыром, натертым на мелкой терке.
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