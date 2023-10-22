Салат "Французский поцелуй" рецепт блюда, которое никого не оставит равнодушным

Салат получается настолько вкусным, что обязательно станет одним из ваших любимых.

Салат "Французский поцелуй" – это блюдо, которое обязательно нужно приготовить к приходу гостей или сделать для себя на выходных, чтобы насладиться идеальным сочетанием ингредиентов и непревзойденным вкусом. Рекомендует приготовить его по рецепту из кулинарного блога "Вкусные рецепты салатов". Вы влюбитесь в него с первой пробы.

Салат "Французский поцелуй".

Ингредиенты:

мясо свинина или говядина – 300 гр;

лук репчатый – 1 шт;

помидоры – 3 шт;

сыр твердый – 200 гр;

майонез – по вкусу.

Маринад для лука:

соль – 0,5 ч. л;

сахар – 1 ч. л;

уксус – 1 ст. л;

вода кипяток – 200 мл.

Способ приготовления:

Мясную вырезку нарезать или мелкими кубиками, или соломкой и отправить на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривать мясо на протяжении 7-8 минут.

Далее необходимо замариновать лук. Для этого его нужно почистить, нарезать кубиками, выложить в миску, добавить туда соль, сахар, уксус и залить кипятком. Перемешать и оставить до полного остывания.

Мясо на сковороде посолить, поперчить и обжаривать еще две минуты, после чего выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Твердый сыр и помидоры нарезать кубиками.

С лука полностью слить остывшую жидкость. Соединить все ингредиенты в одной миске, добавить майонез, перемешать.

Готовый салат выложить на блюдо, сверху посыпать сыром, натертым на мелкой терке.

Ранее Фокус писал, как приготовить грузинский салат "Тбилиси".