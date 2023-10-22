Быстро и сытно: рецепт лепешек с фаршем и картошкой (видео)
Такие лепешки можно подавать с соусом из сметаны, чеснока, зелени и соли.
Тосты, блинчики и брускетты с какой-нибудь намазкой – традиционные блюда, которые многие хозяйки готовят в качестве перекуса. Если же хочется чего-то новенького и сытного, рекомендуем приготовить лепешки с мясом и картошкой по рецепту кулинарного блогера Кристины.
Лепешки с фаршем и картофелем
Ингредиенты:
- фарш (любой) – 250 гр;
- картофель – 1 шт;
- лук зеленый – 2 шт;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, перец, паприка – по вкусу
- слоеное тесто бездрожжевое – 2 коржа;
- мука – для раскатки;
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
Сначала делаем начинку. Для этого необходимо смешать фарш, натертый картофель, зеленый лук, мелко порубленный, и специи. Коржи слоеного теста склеить и слегла раскатать. Распределить начинку тонким слоем по тесту, после чего закрутить в рулет и нарезать.
Стол присыпать мукой, и каждый кусок раскатать в лепешку как можно тоньше, не забывая посыпать мукой.
Обжарить каждую лепешку на сковородке с растительным маслом с обеих сторон до румяности. Можно выложить их на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
Такие лепешки можно подавать с соусом из сметаны, чеснока, зелени и соли, получается очень вкусно.
Ранее Фокус писал, как приготовить лепешки на газировке за 30 минут.