Салат с кабачками и морковью: рецепт аппетитной заготовки на зиму

Такой салат станет хорошим дополнением к гарнирам. Особенно вкусен он с картошкой.

Пока кабачки снова не взлетели в цене, поспешите приготовить еще один вкусный салат, который долго не задержится на полке с заготовками. Несмотря на то, что сезон консервации уже практически закончился, эту вкуснятину вы еще успеете сделать, чтобы порадовать родных и близких. Рецептом салата поделились в блоге "Домашняя консервация".

Кабачковый салат с морковью

Ингредиенты:

кабачки – 3 кг;

лук – 1 кг;

морковь – 1 кг;

томатная паста – 3 ст. л;

чеснок – 3 головки;

масло – 1 стакан;

сахар – 4-5 ст. л;

соль – 2 ст. л;

уксус 9% – 0,5 стакана.

Способ приготовления:

Очищенные кабачки нарезать небольшими кубиками. Морковь натереть на большой терке, лук нарезать тонкими полукольцами.

Чеснок натереть на крупной терке или мелко нарезать.

Кабачки перемешать с морковью и луком, оставить на пару часов, чтобы овощи пустили сок.

Переложить все в кастрюлю, добавить растительное масло, соль и сахар. Варить 15-20 минут до мягкости на среднем огне, периодически помешивая.

Затем добавить к салату томатную пасту, чеснок и уксус, перемешать и варить еще 10 минут.

Горячий салат разложить в чистые стерилизованные банки, закатать крышками, перевернуть и укутать до полного остывания, после чего вынести их в прохладное темное место.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат "Зимний" из капусты.