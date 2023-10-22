Салат с кабачками и морковью: рецепт аппетитной заготовки на зиму
Такой салат станет хорошим дополнением к гарнирам. Особенно вкусен он с картошкой.
Пока кабачки снова не взлетели в цене, поспешите приготовить еще один вкусный салат, который долго не задержится на полке с заготовками. Несмотря на то, что сезон консервации уже практически закончился, эту вкуснятину вы еще успеете сделать, чтобы порадовать родных и близких. Рецептом салата поделились в блоге "Домашняя консервация".
Кабачковый салат с морковью
Ингредиенты:
- кабачки – 3 кг;
- лук – 1 кг;
- морковь – 1 кг;
- томатная паста – 3 ст. л;
- чеснок – 3 головки;
- масло – 1 стакан;
- сахар – 4-5 ст. л;
- соль – 2 ст. л;
- уксус 9% – 0,5 стакана.
Способ приготовления:
Очищенные кабачки нарезать небольшими кубиками. Морковь натереть на большой терке, лук нарезать тонкими полукольцами.
Чеснок натереть на крупной терке или мелко нарезать.
Кабачки перемешать с морковью и луком, оставить на пару часов, чтобы овощи пустили сок.
Переложить все в кастрюлю, добавить растительное масло, соль и сахар. Варить 15-20 минут до мягкости на среднем огне, периодически помешивая.
Затем добавить к салату томатную пасту, чеснок и уксус, перемешать и варить еще 10 минут.
Горячий салат разложить в чистые стерилизованные банки, закатать крышками, перевернуть и укутать до полного остывания, после чего вынести их в прохладное темное место.
Ранее Фокус писал, как приготовить салат "Зимний" из капусты.