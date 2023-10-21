Как во французском ресторане: как приготовить идеальный куриный паштет

Паштет из куриной печени — это очень популярное и недорогое блюдо, но есть возможность сделать его более изысканным.

Своя версия куриного паштета есть у каждой хозяйки. Но, наверное его родиной стоит считать Францию.

Там паштет из куриной печени обычно подают в бистро — на закуску перед обедом или ужином с белыми тостами и мармеладом, или джемом.

И вы тоже можете порадовать себя таким изысканным и вкусным блюдом. И главное, обойдется вам это недорого и готовится паштет очень быстро. Фокус расскажет, как его приготовить.

Французский паштет из куриной печени

Ингредиенты:

450 г куриной печени;

150 г охлажденного сливочного масла;

2 луковицы шалот (или обычных);

1 яблоко;

3 ст. л. сладкого вина (портвейн, мадера, сладкий херес, можно взять коньяк);

соль, белый перец, тимьян.

Куриную печенку для паштета лучше жарить на сковороде. И не пережаривать: корочка у нее должна быть поджаристой, а мякоть сочной и розовой. Так что жарьте печенку на очень горячей сковороде и в один слой.

Лук очистите и мелко нарежьте. У яблока удалите кожуру и сердцевину,натереть на крупной терке. Печенку промойте, промокните бумажным полотенцем и разрежьте напополам.

В широкой сковороде разогрейте 2 столовые ложки сливочного масла. Добавьте лук и готовьте на среднем огне, помешивая, около пяти минут до прозрачности. Добавьте яблоко и готовьте еще минуты три.

Отправьте лук и яблоко в чашу кухонного комбайна, или блендера.

Верните сковороду на огонь, растопите еще две ложки масла, положите печенку в один слой и готовьте на сильном огне примерно по 2 минуты с каждой стороны. Печенка должна стать коричневой снаружи, но остаться розовой внутри. Отправьте печенку к луку и яблоку.

Верните сковороду на медленный огонь, влейте алкоголь и готовьте еще 2–3 минуты, пока алкогольный запах не пропадет. Перелейте алкоголь к прочим ингредиентам. Добавьте соль, перец и измельчите до однородной консистенции. Остудите паштет минут 15.

Порежьте оставшееся масло небольшими кубиками и по одному добавить в паштет, продолжая измельчать. Попробуйте, добавьте соль и перец, если необходимо.

Переложите паштет в баночку, или миску, накройте пленкой, или крышкой и оставьте в холодильнике на пару часов.

Подавайте со свежим хлебом, тостами, кислым джемом, или луковым мармеладом.

Если любите курицу, попробуйте приготовить ее целиком и запечь в духовке.