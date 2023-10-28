Американский салат Коулслоу для барбекю: классика закусочных США
Этот простейший салат является одним из самых популярных в Америке и прекрасно подходит как к мясу, так и рыбе.
Вы наверняка пробовали этот салат в закусочных KFC, но его готовят по всем США в качестве незаменимой добавки к мясу на пикнике или барбекю на лужайке возле дома.
Для салата, рецептом которого делится сайт Cucchiaio, потребуется смесь из белокочанной и фиолетовой капусты, морковь и красный лук. Все это заправляется соусом на основе майонеза, горчицы и небольшого количества уксуса.
Этот салат прекрасно сочетается не только с мясом и рыбой, но и с картошкой. Кроме того, кочанная капуста – вкусный овощ с отличными питательными свойствами.
Салат Коулслоу
Ингредиенты:
- 1/4 белокочанной капусты;
- 1/4 фиолетовой капусты;
- 1/2 красной луковицы;
- 1 морковь;
- 3 столовые ложки майонеза;
- 1 столовая ложка дижонской горчицы;
- 1 чайная ложка белого винного уксуса;
- щепотка сахара;
- соль и перец.
Чтобы приготовить салат Коулслоу, нарежьте капусту тонкими полосками вырезав кочерыжку. Морковь натрите на крупной терке (или нарежьте соломкой), а лук нарежьте кольцами, тоже не слишком тонко. Соберите все в большую миску.
Отдельно в другой миске смешайте майонез, горчицу, уксус, сахар, соль и перец до получения однородного соуса. Заправьте овощи приготовленным соусом, хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике на полдня, чтобы салат хорошо перемешался и настоялся.
К этому салату Фокус рекомендует добавить жареную курицу целиком. Это одно из самых популярных блюд, но чтобы приготовить его, нужно соблюдать рецептуру.