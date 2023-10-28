Американский салат Коулслоу для барбекю: классика закусочных США

Этот простейший салат является одним из самых популярных в Америке и прекрасно подходит как к мясу, так и рыбе.

Вы наверняка пробовали этот салат в закусочных KFC, но его готовят по всем США в качестве незаменимой добавки к мясу на пикнике или барбекю на лужайке возле дома.

Для салата, рецептом которого делится сайт Cucchiaio, потребуется смесь из белокочанной и фиолетовой капусты, морковь и красный лук. Все это заправляется соусом на основе майонеза, горчицы и небольшого количества уксуса.

Этот салат прекрасно сочетается не только с мясом и рыбой, но и с картошкой. Кроме того, кочанная капуста – вкусный овощ с отличными питательными свойствами.

Салат Коулслоу

Ингредиенты:

1/4 белокочанной капусты;

1/4 фиолетовой капусты;

1/2 красной луковицы;

1 морковь;

3 столовые ложки майонеза;

1 столовая ложка дижонской горчицы;

1 чайная ложка белого винного уксуса;

щепотка сахара;

соль и перец.

Чтобы приготовить салат Коулслоу, нарежьте капусту тонкими полосками вырезав кочерыжку. Морковь натрите на крупной терке (или нарежьте соломкой), а лук нарежьте кольцами, тоже не слишком тонко. Соберите все в большую миску.

Отдельно в другой миске смешайте майонез, горчицу, уксус, сахар, соль и перец до получения однородного соуса. Заправьте овощи приготовленным соусом, хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике на полдня, чтобы салат хорошо перемешался и настоялся.

К этому салату Фокус рекомендует добавить жареную курицу целиком. Это одно из самых популярных блюд, но чтобы приготовить его, нужно соблюдать рецептуру.