"Домашний ленивец": десерт, который весело готовить с детьми

Отбросьте все дела на выходные и вместе с ребенком попробуйте приготовить это простое и забавное лакомство из печенья, сгущенки и какао.

Есть множество рецептов, как приготовить этот простейший десерт, ведь его ингредиенты есть в любой стране мира и его действительно любят готовить те, кому лень возиться на кухне.

Литовские гурманы портала La Maistas предлагают способ "Домашнего ленивца", с которым мы хотим вас ознакомить. Проще и вкуснее всего использовать любое сдобное печенье, даже дешевое.

Цвет и насыщенность десерта будет зависеть от количества како, которое вы добавите. Чем больше какао-масла в составе (это количество указано в процентах на упаковке), тем более шоколадным будет десерт.

Домашний ленивец

Ингредиенты:

400 г печенья;

1 банка сгущенного молока на 400 г;

200 г сливочного масла;

5 ложек какао.

Для начала раскрошите печенье вручную в глубокую миску.

Растопите сливочное масло в кастрюле на среднем огне. Вливайте в масло сгущенку, а затем тщательно перемешивая добавьте какао. Доведите смесь до кипения и нагревайте, помешивая, несколько минут, пока масса не станет однородной и слегка загустеет.

Вылейте полученную массу на печенье и очень хорошо перемешайте ложкой. Все печенье должно быть более-менее равномерно покрыто смесью.

Вылейте массу на бумагу для выпечки и прижмите ее твердым пакетом, чтобы сформировать десерт нужного размера и формы. Плотно прижмите, чтобы не было щелей.

Дайте "Домашнему ленивцу" остыть до комнатной температуры, а затем заверните его в пищевую пленку или бумагу для выпечки.

Поставьте десерт в холодильник минимум на 6–8 часов (еще лучше – на ночь), чтобы он затвердел и впитался.

Приготовленный "Домашний ленивец" можно хранить в холодильнике 1–2 недели или в морозилке 3–4 месяца (после чего не забудьте разморозить).

Количество какао вы можете регулировать по своему вкусу – если хотите более мягкое шоколадное послевкусие, добавьте меньше, а если любите очень шоколадное – можете добавить больше. Выбирайте качественное какао с содержанием какао-масла не менее 20%.

"Домашний ленивец" прекрасен сам по себе, но если вы хотите сделать его более интересным, то можете приправить любимыми начинками. Отлично подойдут орехи и/или сухофрукты (их можно замочить в роме или бренди), тертая цедра цитрусовых, а также в приготовленные сливки (пока они еще горячие, но уже снятые с огня) можно добавить измельченный шоколад и перемешать.

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