Салат "Влюбленная фасоль" на зиму: пошаговый рецепт

Сочетание ингредиентов в этом салате дает потрясающий вкус.

Фасоль – очень полезный и питательный продукт. Благодаря содержанию серы, она полезна при ревматизме, кишечных инфекциях, заболеваниях кожи, бронхов. Железо, содержащееся в фасоли, способствует формированию эритроцитов, поступлению кислорода во все клетки организма, повышению иммунитета. Неудивительно, что среди рецептов запасов на зиму немало таких, которые содержат этот ингредиент. Предлагаем приготовить вам очень вкусную заготовку – салат "Влюбленная фасоль" по рецепту из блога "Домашняя консервация". Он получается таким вкусным, что вы тоже влюбитесь в него.

Салат "Влюбленная фасоль"

Ингредиенты:

баклажаны – 2 кг;

фасоль – 0,5 кг;

помидоры – 1,5 кг;

морковь – 0,5 кг;

сладкий перец – 0,5 кг;

чеснок – 200 гр;

сахар – 1,5 ст. л;

уксус (9%) – 100 мл

соль – 2,5 ст. л;

растительное масло – 0,5 литра.

Способ приготовления:

Фасоль замочить на ночь в воде, а затем отварить до полуготовности. Баклажаны нарезать кубиками, помидоры пропустить через мясорубку, морковь натереть на терку, перец почистить от семян и порезать кусочками.

Все овощи смешать в глубокой посуде, добавить туда же соль, сахар, растительное масло и поставить вариться, периодически помешивая. Варить 40 минут с момента закипания.

За пять минут до готовности добавить чеснок и уксус.

Горячий салат разлить в чистые стерилизованные банки, закатать крышками и укутать на 12 часов, после чего вынести в прохладное темное место.

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