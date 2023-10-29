Настоящий соус для шаурмы: простой рецепт добавки к популярному перекусу

Готовый соус должен постоять пару часов, чтобы все специи полностью растворились и добавили ему вкус.

Шаурма – один из самых простых и сытных перекусов. В нее можно полужить любую начинку, и каждый раз ее вкус будет другим. Прелесть этого блюда в том, что его легко можно приготовить и в домашних условиях, было бы желание. Но сегодня мы хотим поделить с вами рецептом соуса к шаурме, который сделает ее вкус богаче и ярче, а сам перекус – не таким сухим. Как его сделать, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".

Настоящий соус для шаурмы

Ингредиенты:

майонез – 250 гр;

кефир – 200 гр;

сметана – 3 ст. л;

чеснок – 3-4 зубчика;

карри – 1 ч. л;

хмели-сунели – 1/2 ч. л;

паприка сладкая – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать майонез, кефир и сметану. Рекомендуется использовать продукты средней жирности, поскольку маложирный кефир и сметана – жидкие, соответственно, и соус будет жидким.

Добавить сухие специи и пропущенный через пресс чеснок.

Все ингредиенты тщательно перемешать. Соус желательно оставить на два-три часа, чтобы сухие специи успели "разойтись" и обогатили вкус соуса.

Ранее Фокус писал, как приготовить острый домашний соус.