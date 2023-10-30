Скумбрия с рисом в духовке: идея для сытного и полезного обеда

Скумбрия, приготовленная таким образом, имеет пикантный вкус и нежную текстуру.

Скумбрия с рисом – блюдо, которое отличной подойдет для легкого, но сытного обеда или ужина. Эта рыба очень полезна для здоровья, поскольку ее химический состав пестрит витаминами группы В, А, D, Е, С, К. Среди микро и макроэлементов в скумбрии преобладают фосфор, кальций и магний. Порция питательного деликатеса благотворно влияет на работу сердца, снижает сахар в крови, стимулирует мозговую деятельность и улучшает память. Рекомендуем приготовить эту рыбу по рецепту из кулинарного блога "Сборник рецептов".

Скумбрия запеченная с рисом

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт;

чеснок – 2 зубчика;

паприка – 2 ч. л;

оливковое масло – 2-3 ст. л;

рис – 1 стакан;

оливки – 3 ст. л;

вяленые томаты – 1 ст. л;

петрушка – 2-3 веточки.

Способ приготовления:

Замороженную скумбрию разморозить в холодильнике, отрезать голову, жабры, выпотрошить и хорошо помыть, убрав все черные пленочки внутри.

Рис отварить до готовности в подсоленной воде.

Смешать паприку, пропущенный через пресс чеснок, добавить пару столовых ложек оливкового масла, перемешать.

Рыбу посолить, поперчить, смазать снаружи и внутри смесью из паприки, чеснока и оливкового масла.

В форму, застеленную пергаментом, налить примерно одну столовую ложку оливкового масла, выложить рис, оливки, вяленные томаты, разрезанные пополам, и мелко нарубленную петрушку, перемешать.

Сверху выложить скумбрию и запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

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