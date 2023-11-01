По старинному рецепту: как приготовить вкусную квашеную капусту

Капуста, заквашенная по этому рецепту, получается очень хрустящей и вкусной.

Если вы любите квашеную капусту, то сейчас ее самое время приготовить впрок. По этому старинному литовскому рецепту она получается исключительно хрустящей и вкусной. И отлично дополнит мясные блюда. Способом приготовления поделились на сайте La Maistas.

Квашеная капуста

Ингредиенты:

капуста — 5 кг;

5 морковок;

соль – 5 ст. л.;

тмин 3 ч. л.

Нарежьте капусту соломкой, ножом, или с помощью шинковки. Сложите в большую миску. Морковку натрите на крупной терке и добавьте к капусте. Добавьте соль и тмин.

Далее капусту нужно размягчить. Ее можно отбить, например пестиком, или скалкой. А можно помять руками, чтобы она пустила сок.

Если квасите капусту в банке – кладите ее туда и хорошо трамбуйте. Если в ведре – то складывайте туда и хорошо уминайте, чтобы она плотно лежала. В ведре капусту можно прижать каким-то грузом. В банке – просто прикройте чистым полотенцем горлышко.

Капуста будет кваситься при комнатной температуре 4-6 дней (точное время зависит как от самой капусты, так и от комнатной температуры). Каждый день протыкайте капусту длинной деревянной палкой, чтобы выпустить газ, который выделяется в процессе брожения. Через три дня уже можно пробовать.

Когда капуста заквасится до такой степени, как вас устраивает и вы квасили ее в ведре – раскладывайте ее по трехлитровым банкам, сильно прижимая, чтобы не было воздушных зазоров и вся капуста покрылась соком. Банки закройте пластиковыми крышками и уберите в прохладное место: погреб, на балкон, или в холодильник.

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