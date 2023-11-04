Вкусная альтернатива: как приготовить пиццу из кабачков

Если вы любите пиццу, но хотите попробовать что-то новое – этот рецепт для вас.

Пицца из кабачков это отличное блюдо для сезона этого овоща. Она просто готовится и вам не придется замешивать тесто. Главное, хорошо отжать лишнюю жидкость из кабачков.

А чтобы пицца хорошо пропеклась, смажьте форму растительным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Пицца из кабачков

Ингредиенты:

кабачки 500 г;

мука 200 г;

2 яйца;

сыр 150 г;

помидоры черри 3 шт.;

2 зубчика чеснока;

петрушка;

оливковое масло – 1 ст. л.;

панировочные сухари – 2 ст. л.;

соль, свежемолотый черный перец.

Кабачки очистите от кожуры, удалите крупные семена и отрежьте плодоножку. Натрите мякоть на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут минимум. А потом хорошо отожмите лишнюю жидкость через сито.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму диаметром 26-28 см смажьте растительным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Можно просто застелить форму пергаментом.

Чеснок пропустите через пресс, петрушку мелко нарежьте. Помидоры черри разрежьте на половинки. Натрите сыр.

Просейте муку с разрыхлителем и смешайте с тертыми кабачками. Добавьте яйца, чеснок и зелень, приправьте перцем.

Тщательно перемешайте тесто из кабачков и выложите в форму, разровняйте, разложите помидоры срезом вверх. Выпекайте пиццу из кабачков около 30 минут. Потом посыпьте тертым сыром и пеките еще минут десять.

Выньте форму и оставьте в ней пиццу на 10 минут, потом переложите на блюдо, разрежьте и подавайте.

Также в такую пиццу можно добавить шампиньоны, салями, или оливки. Сыр также может быть любым.

А если вы предпочитаете все-таки традиционную пиццу, попробуйте оригинальную пиццу "Цезарь".