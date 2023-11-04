Вкуснейший торт из простых ингредиентов: как приготовить "Сметанник"

Торт Сметанник всем хорошо знаком с детства. Он получается воздушным и очень просто готовится.

Если вы когда-нибудь пробовали торт "Сметанник", то вы точно не забудете его вкус: невероятно нежные и сочные коржи, пропитанные сметанным кремом. Рецептом поделились на сайте Yasensvit.

Торт Сметанник

Ингредиенты:

мука — 2 стакана;

какао — 1 ст. л.;

сметана — 600 г;

сгущеннное молоко — 0,5 банки;

2 яйца;

сода — 1 ч. л.;

сахар — 2 стакана;

какао — 2 ст. л;

сахар — 3 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

молоко — 2 ст. л.

Обычно Сметанник готовят из двух коржей: шоколадного и светлого.

Сначала подготовьте все необходимое для выпечки: свежие яйца, 200 г сметаны, полбанки сгущенного молока, 1 стакан сахара, 2 стакана просеянной муки, 1 ч. л соды.

Смешайте в миске все ингредиенты и перемешайте венчиком. Соду погасите уксусом, или лимонным соком. В итоге у вас должно получиться тесто, похожее на очень густую сметану.

Разделите тесто на две части. Ту, что будет без какао перелейте в круглую или прямоугольную форму и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут.

Во вторую часть теста добавьте столовую ложку какао и перемешайте. И выпекайте также, как и первую. А тем временем готовьте сметанный крем. Возьмите 350-400 г сметаны и 1 стакан сахара и тщательно взбейте с помощью миксера примерно 5-7 минут.

После остывания, порежьте светлый корж вдоль. Смажьте нижнюю часть сметанным кремом и накройте сверху второй частью. Отправьте его в холодильник, пока выпекается шоколадный корж.

Охлажденный шоколадный корж нарежьте на квадратики. Достаньте светлый корж из холодильника и постепенно выкладывайте на него сверху шоколадные кусочки, обмакивая каждый в крем. Так у вас получится торт в виде пирамиды. А можно просто сложить коржи один на один, смазав кремом.

Залейте торт теплой глазурью и поставьте его в холодильник примерно на 5-6 часов, чтобы коржи пропитались кремом.

Шоколадную глазурь приготовить очень просто: возьмите 2 ст. л. какао, 3 ст. л. сахара, 50 г сливочного масла и 2 ст. л. молока.

Перемешайте все ингредиенты в сотейнике и доведите до кипения, периодически помешивая. После остудите, пока она не станет теплой и используйте.

Также можно приготовить вкусный деревенский торт.