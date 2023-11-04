Вкус осени: рецепт вкусного пирога с яблоками и тыквой

Такой пирог идеально подойдет к чашке чая, или кофе на завтрак.

Если любите пироги с яблоками и мечтали попробовать что-то новенькое, то попробуйте это прекрасный пирог с очень нежной и ароматной начинкой. Рецептом поделился известный украинский кулинарный блогер, который пишет под ником my_happyfood.

Ингредиенты рассчитаны на форму размером 22-24 см.

Пирог с яблоками и тыквой

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки;

80 г масла;

2 с. л. сметаны;

40 г сахара;

1 желток.

Для начинки:

4-5 яблок;

300 г тыквы;

2 с. л. масла;

2 с. л. меда;

1 ч. л. корицы.

Яблоки на тыкву тонко нарежьте. И сделайте тесто: порубите масло с мукой в крошку. Добавьте остальные ингредиенты и замесите тесто. Скатайте его в шар и уберите в холодильник на один час.

Растопите в сковороде масло, добавьте мед и как только он разойдется, добавьте тыкву, нарезанную ломтиками. Тушите на небольшом огне около пяти минут. Добавьте яблоки и перемешайте. Готовьте еще пару минут. Добавьте в сковороду корицу и уберите ее с огня. Остудите начинку.

Тесто разделите на две части (1/3 и 2/3). Большую часть раскатайте и выложите в форму, присыпанную мукой. Сформируйте бортики и выложите начинку. Меньшую часть раскатайте и нарежьте на полоски. Сделайте сетку на поверхности пирога. Смажьте молоком или смесью молока с желтком.

Выпекайте пирог 40-45 минут в разогретой до 180-190 градусов духовке.

Перед подачей остудите и подавайте с шариком мороженого.

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