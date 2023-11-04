Вкус осени: рецепт вкусного пирога с яблоками и тыквой
Такой пирог идеально подойдет к чашке чая, или кофе на завтрак.
Если любите пироги с яблоками и мечтали попробовать что-то новенькое, то попробуйте это прекрасный пирог с очень нежной и ароматной начинкой. Рецептом поделился известный украинский кулинарный блогер, который пишет под ником my_happyfood.
Ингредиенты рассчитаны на форму размером 22-24 см.
Пирог с яблоками и тыквой
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки;
- 80 г масла;
- 2 с. л. сметаны;
- 40 г сахара;
- 1 желток.
Для начинки:
- 4-5 яблок;
- 300 г тыквы;
- 2 с. л. масла;
- 2 с. л. меда;
- 1 ч. л. корицы.
Яблоки на тыкву тонко нарежьте. И сделайте тесто: порубите масло с мукой в крошку. Добавьте остальные ингредиенты и замесите тесто. Скатайте его в шар и уберите в холодильник на один час.
Растопите в сковороде масло, добавьте мед и как только он разойдется, добавьте тыкву, нарезанную ломтиками. Тушите на небольшом огне около пяти минут. Добавьте яблоки и перемешайте. Готовьте еще пару минут. Добавьте в сковороду корицу и уберите ее с огня. Остудите начинку.
Тесто разделите на две части (1/3 и 2/3). Большую часть раскатайте и выложите в форму, присыпанную мукой. Сформируйте бортики и выложите начинку. Меньшую часть раскатайте и нарежьте на полоски. Сделайте сетку на поверхности пирога. Смажьте молоком или смесью молока с желтком.
Выпекайте пирог 40-45 минут в разогретой до 180-190 градусов духовке.
Перед подачей остудите и подавайте с шариком мороженого.
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