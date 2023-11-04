Источник витаминов: рецепт салата из капусты с перцем на зиму

Такой салат прекрасно хранится до конца зимы.

Салат из капусты приготовить очень просто. Он долго хранится и прекрасно дополняет блюда из мяса и овощей. И все ингредиенты недорого стоят, что немаловажно. Рецептом витаминного салата поделилась известная украинская кулинарная блогерша Вита Лавренчук.

Салат из капусты с перцем

Ингредиенты:

5 кг капусты;

1 кг моркови;

1 кг лука;

1 кг сладкого перца;

200 г сахара;

4 с. л. соли;

300-350 мл уксуса 9%;

300-350 мл растительного масла.

Капусту выберите сочную и без черных пятнышек на листьях. Нарежьте ее тонкими ломтиками.

Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке для моркови по-корейски. Перец нарежьте соломкой.

Перемешайте овощи и заправьте солью, сахаром, уксусом и маслом.

Уложите салат в большие банки, залейте выделившимся из овощей соком и накройте капроновыми крышками.

Также салат можно разложить по пластиковым ведеркам.

Такой салат можно есть сразу, но лучше дать ему промариноваться хотя бы три дня, так он станет еще вкуснее. Он хорошо хранится в прохладном месте, например в погребе, или же в холодильнике.

Также вы можете приготовить вкусную квашеную капусту по старинному рецепту.