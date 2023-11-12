Без вреда для фигуры: рецепт салата "Здоровье"

Для заправки салата можно взять как греческий йогурт, так и обычную сметану.

Вкусный, питательный салат, который утоляет голод и не вредит фигуре, – хит любого стола, особенно для тех, кто старается сбросить лишние килограммы. Рекомендуем приготовить блюдо, отвечающее всем перечисленным критериям, по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян.

Салат "Здоровье"

Ингредиенты:

отварная куриная грудка – 300 гр;

огурец свежий – 1 шт;

зеленое несладкое яблоко – 1 шт;

консервированная кукуруза – 200 гр;

греческий натуральный йогурт (или сметана);

дижонская (зернистая) или обычная горчица – 1-2 ч. л;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Отваренную в подсоленной воде куриную грудку порезать соломкой, высыпать в глубокую миску. Огурец при желании можно почистить от кожуры и тоже порезать соломкой. Яблоко, как и огурец, можно почистить по желанию, а затем измельчить, порезав кубиками или соломкой.

Все ингредиенты перемешать, добавить туда же кукурузу, предварительно слив жидкость, и заправить греческим йогуртом или сметаной, смешанными с горчицей, солью и перцем.

Салат получается очень вкусным, сочным и сытным. Самое главное, что он не отражается лишними сантиметрами на талии.

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