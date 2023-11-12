Тесто для пирожков всего за 20 минут: пошаговый рецепт (видео)

Для пирожков можно брать любую начинку по собственному вкусу.

Жареные пирожки – блюдо калорийное, однако иногда все же можно побаловать себя такой вкуснятиной. Для тех, кто не любит долго возиться с тестом, а пирожки обожает, рекомендуем рецепт кулинарного блогера Светланы Бауэр, которая рассказала и показала, как приготовить идеальное тесто для жареных пирожков всего за 20 минут на кипятке и без расстойки.

Быстрое тесто на пирожки

Ингредиенты:

теплая вода – 200 мл;

кипяток – 200 мл;

сухие дрожжи – 7 гр;

сахар – 1 ст. л;

соль – 1 ч. л;

растительное масло – 3 ст. л;

мука – около 650 гр.

Для начинки:

лук – 1 шт;

квашеная капуста – 300 гр;

растительное масло;

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Для начинки обжарить лук, добавляем квашеную капусту, предварительно отжав сок. Обжарить пару минут, влить немного воды, добавить соль и перец, тушить 25 минут. Переложить в миску, чтобы начинка остывала.

Теперь делаем тесто. Сначала – опара. В 200 мл теплой воды добавить сахар, сухие дрожжи и оставить на 15 минут.

В глубокой миске смешать половину муки и соль, влить опару, хорошо перемешать, затем влить кипяток и ввести остальную муку. Замесить тесто, которое слегка будет липнуть к рукам. При работе с ним можно смазать руки подсолнечным маслом.

Сформировать пирожки и обжарить их на растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.

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