Творожная пицца с необычной начинкой: рецепт интересного и вкусного блюда

Такая пицца хороша и на завтрак, и в качестве перекуса на протяжении дня.

Начните воскресенье с сырной пиццы с необычной начинкой. Творожная пицца с необычной начинкой порадует новым вкусом и зарядит на весь день энергией. Как ее сделать, рассказали в кулинарном блоге "Приятного аппетита!"

Творожная пицца

Ингредиенты:

Для теста:

творог домашний – 500 гр;

яйца – 2 шт;

гашеная сода – 1 ч. л;

мука – 9 ст. л.

Для начинки:

морковь – 3 шт;

лук – 3 шт;

кубик куриного бульона – 1 шт;

горячая вода – 50 мл;

колбаса – 300 гр;

сыр твердый – 200 гр;

томатная паста – 3 ст. л;

майонез – 100 гр;

сметана – 100 гр;

яйцо – 1 шт;

чеснок — 4 зубчика;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

В глубокую миску высыпать творог, туда же отправить яйца, гашеную соду и просеянную муку. Замесить тесто.

Тесто раскатать и переложить в смазанную растительным маслом форму.

Овощи почистить и помыть. Морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками. Морковь с луком потушить на растительном масле. Кубик бульона развести в воде и добавить к овощам, тушить до готовности.

Тесто смазать томатной пастой, сверху выложить нарезанную колбасу, затем – тушеные овощи, полить все заливкой. Для заливки необходимо смешать майонез, сметану, яйцо и пропущенный через пресс чеснок.

Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать пиццу 25-30 минут. За пять минут до готовности посыпать ее твердым сыром, натертым на терку.

Ранее Фокус писал, как приготовить пиццу "4 сыра".