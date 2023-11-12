Творожная пицца с необычной начинкой: рецепт интересного и вкусного блюда
Такая пицца хороша и на завтрак, и в качестве перекуса на протяжении дня.
Начните воскресенье с сырной пиццы с необычной начинкой. Творожная пицца с необычной начинкой порадует новым вкусом и зарядит на весь день энергией. Как ее сделать, рассказали в кулинарном блоге "Приятного аппетита!"
Творожная пицца
Ингредиенты:
Для теста:
- творог домашний – 500 гр;
- яйца – 2 шт;
- гашеная сода – 1 ч. л;
- мука – 9 ст. л.
Для начинки:
- морковь – 3 шт;
- лук – 3 шт;
- кубик куриного бульона – 1 шт;
- горячая вода – 50 мл;
- колбаса – 300 гр;
- сыр твердый – 200 гр;
- томатная паста – 3 ст. л;
- майонез – 100 гр;
- сметана – 100 гр;
- яйцо – 1 шт;
- чеснок — 4 зубчика;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
В глубокую миску высыпать творог, туда же отправить яйца, гашеную соду и просеянную муку. Замесить тесто.
Тесто раскатать и переложить в смазанную растительным маслом форму.
Овощи почистить и помыть. Морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками. Морковь с луком потушить на растительном масле. Кубик бульона развести в воде и добавить к овощам, тушить до готовности.
Тесто смазать томатной пастой, сверху выложить нарезанную колбасу, затем – тушеные овощи, полить все заливкой. Для заливки необходимо смешать майонез, сметану, яйцо и пропущенный через пресс чеснок.
Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать пиццу 25-30 минут. За пять минут до готовности посыпать ее твердым сыром, натертым на терку.
Ранее Фокус писал, как приготовить пиццу "4 сыра".