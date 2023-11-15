Пудинг из творога с морковью: как приготовить вкусный десерт
Этот десерт готовится на пару и получается очень нежным.
Пудинг из творога и моркови — это вкусный, сочный и мягкий десерт. Его даже можно назвать полезным десертом, ведь здесь используются только полезные ингредиенты. Есть сахар, но его количество можно уменьшить, хотя его здесь и так немного.
Рецептом вкусных рыбных котлет поделилась кулинарный блогер Елена Ольшевская, которая пишет под ником cookandshare.
Творожно-морковный пудинг
Ингредиенты:
- творог 500 г;
- две большие морковки;
- яйцо 1 — 1/2 шт;
- сметана 3 ст. л;
- сахар 2 ст. л. + ванилин;
- изюм;
- соль.
Для этого рецепта творог лучше протереть через сито. Так пудинг получится вкуснее, но можно и не протирать. Морковь почистите, отварите и натрите на самой мелкой терке.
Соедините морковь с протертым творогом, добавьте сахар, соль, желтки и перемешайте. Изюм замочите в крепком алкоголе, например в коньяке, затем отожмите и добавьте в тесто, или положите сверху. Затем осторожно введите взбитые белки.
Привкус алкоголя добавит пикантности, но если вам это не подходит, то можете просто замочить изюм в кипятке.
Подготовленную творожно-морковную массу выложите в форму, смазанную сливочным маслом, выровняйте, смажьте сметаной с сахаром, накройте крышкой, поместите в кастрюлю с небольшим количеством горячей воды и готовьте на пару до готовности. На это уйдет около 20 минут.