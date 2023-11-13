Шоколадное печенье за 15 минут: простой рецепт бюджетной выпечки

Когда будете доставать печенье из духовки внутри оно будет влажным, так и должно быть.

Если хочется чего-то сладкого к чаю, а времени возиться с замысловатой выпечкой в обрез, рекомендуем приготовить шоколадное печенье. Оно не только быстро готовится, но получается очень вкуснум, а для того, чтобы его сделать, вам совсем немного ингредиентов. Рецептом поделились в блоге "Сборник рецептов".

Шоколадное печенье за 15 минут

Ингредиенты:

молочный шоколад – 300 гр;

яйцо – 1 шт;

мука – 85 гр;

разрыхлитель – 1 ч.л.

драже М&м – 100 гр. (можно заменить на орехи, цукаты, изюм).

Способ приготовления:

Шоколад растопить в микроволновке или на водяной бане. Добавить к нему яйцо, просенянную муку с разрыхлителем, а также орехи, цукаты, изюм, по желанию.

Замесить тесто, которое будет не особо густым.

Тесто брать ложкой и сформировать шарики размером с грецкий орех. Выложить печенье на лист, застеленный пергаментной бумагой на расстояние друг от друга, поскольку в процессе выпечки оно будет растекаться, на него – драже. Отправить лист в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Когда будете доставать печенье из духовки внутри оно будет влажным, так и должно быть.

Ранее Фокус писал, как приготовить ароматное печенье с сахарной глазурью.