Вкусный и простой: рецепт салата с капустой и крабовыми палочками

Такой салат с капустой, кукурузой и крабовыми палочками подойдет даже для праздничного стола.

Салат с капустой, самым сезонным осенне-зимним овощем, консервированной кукурузой и крабовыми палочками – это простой и вкусный салат, который подойдет и для ужина и для праздничного стола. И его невероятно просто приготовить. Фокус расскажет как.

Салат из крабовых палочек и свежей капусты

Ингредиенты:

4 яйца;

белокочанная капуста – 250 г;

банка консервированной кукурузы;

два свежих огурца;

крабовые палочки – 400 г;

укроп, майонез, соль.

Яйца для салата отварите вкрутую. Залейте холодной водой и доведите до кипения на сильном огне. Варите 10 минут, затем залейте холодной водой. Так желток останется ярким.

Белокочанную капусту тонко нашинкуйте и сложите в большую миску. Немного посолите и помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок.

Огурцы нарежьте соломкой, с кукурузы слейте жидкость. Крабовые палочки нарежьте соломкой.

Яйца очистите, мелко порубите или натрите на крупной терке.

Капусту отожмите и переложите в другую большую миску. Добавьте подготовленные крабовые палочки, яйца, мелко нарезанный укроп, кукурузу и свежие огурцы.

Посолите, добавьте майонез и перемешайте. Выложите в салатник и сразу подайте на стол. Можно разнообразить вкус, добавив чуть-чуть лимонной цедры и лимонного сока, или добавьте чеснок, пропущенный через пресс.

А белокочанную капусту можно заменить пекинской капустой, или хрустящим салатом айсберг.

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