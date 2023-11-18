Как приготовить изысканное блюдо: рецепт запеченного куриного паштета
Это блюдо вполне можно поставить на праздничный стол.
Запеченные паштеты, это французская традиция. Они часто упоминаются даже в художественной литературе. Их готовят со свининой, с кроликом, с уткой и с курицей.
Подают такие паштеты, нарезав ломтиками и дополнив свежим хлебом. Рецептом поделились на сайте Bien de chez nous.
Запеченный куриный паштет
Ингредиенты:
- филе куриных бедрышек – 600 г;
- куриная печенка – 700 г;
- две луковицы;
- сливочное масло – 100 г;
- два яйца;
- сливки 30% – 100 мл;
- сушеные прованские травы – 1 ч. л.
- соль, свежемолотый черный перец.
Вымойте филе, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Сложите в большую миску. Так же нарежьте печенку. Смешайте эти два вида мяса.
Лук для паштета очистите и мелко нарежьте. Растопите в сковороде сливочное масло. Поджарьте лук до мягкости и легкого золотистого цвета.
Яйца взбейте с солью венчиком. Добавьте сливки и перемешайте. Добавьте кусочки куриного мяса. Посолите, поперчите и приправьте прованскими травами.
Измельчите массу блендером до однородной консистенции. Разложите в две формы для кексов. Поместите в глубокий противень и заполните холодной водой так, чтобы она доходила почти до краев.
Духовку нагрейте до 170 граудсов. Поместите в нее противень с паштетами в форме и запекайте до полной готовности, около 40 минут. Дайте полностью остыть, затем уберите в холодильник минимум на час.
Паштет можно приправить молотым перцем чили, молотой паприкой, розмарином, или тимьяном.
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