Традиционная украинская кухня: рецепт яворовского пирога
Яворовский пирог – это, пожалуй, самая известная выпечка Западной Украины.
Рецептов яворовского пирога существует очень много. Каждая хозяйка ориентируется на те продукты, которые у нее к тому времени были под рукой. Но основные ингредиенты остаются неизменными. Это прямоугольный пирог из дрожжевого теста с начинкой из картофеля и гречки. Тесто получается тонким, а начинки должно быть много.
Яворовский пирог готовят на Пасху и крестины, на Рождество и свадьбы, а учитывая довольно простые ингредиенты – и просто в будни. Рецептом поделились на канале "Львівські пляцки".
Можно даже взять готовое слоеное дрожжевое тесто, чтобы не готовить его самостоятельно. А в начинку можно добавить кубики сыра. На следующий день пирог можно поджарить на сковороде и подавать со сметаной.
Яворовский пирог
Ингредиенты:
Для теста:
- 100 мл воды;
- 25 мл молока;
- 15 г сахара;
- 12-13 г дрожжей;
- 1 яйцо;
- 280 г муки;
- 5 г соли;
- 35 мл масла.
Для начинки:
- 150 г гречневой крупы;
- 150 мл воды;
- 300 г лука;
- 80 мл масла;
- 1 кг почищенного картофеля;
- 50 г натертого лука;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. черного молотого перца.
Заранее сварите гречку до полуготовности, она доготовится уже вместе с пирогом. Картофель отварите до готовности в подсоленной воде и растолките в пюре.
Лук нарежьте мелкими кубиками и поджарьте на растительном масле.
Возьмите большую миску, где будете смешивать начинку. Выложите в миску картофель и обжаренный лук.
Всыпьте в миску к начинке полуготовую гречку и вбейте 1 яйцо.
Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте начинку.
Теперь готовьте тесто. Смешайте 100 мл воды и 25 мл молока, добавьте 15 г сахара и 15 г дрожжей. Перемешайте все и добавьте яйцо. Снова перемешайте. Добавьте муку и снова перемешайте. Добавьте соль и влейте 35 мл масла. Снова заместите тесто. И оставьте подниматься на час.
Смажьте форму маслом, или смальцем.
Посыпьте доску или стол мукой и раскатайте 2/3 теста в длинный пласт, чтобы покрыть дно и бока формы.
Выложите тесто в форму, чтобы оно попало и за края формы, но сильно не прижимайте, потому что потом мы будем заворачивать бортики. Выложите внутрь начинку и разровняйте.
Раскатайте 1/3 часть оставшегося теста в тонкий пласт по размерам формы и накройте пирог.
Теперь защипните края пирога с верхним пластом теста.
Смажьте пирог яйцом и запекайте яворовский пирог в разогретой до 40 минут духовке при температуре 180 градусов.
Нарезайте и подавайте.
Также вы можете приготовить английский пирог с хрустящим тестом и нежной начинкой.