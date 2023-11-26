Секрет идеального бисквита: как добиться, чтобы выпечка не крошилась и не пересыхала
Готовый бисквит можно сделать еще лучше, воспользовавшись проверенным лайфхаком.
Пышный и нежный бисквит – мечта каждой хозяйки. Рецептов и советов, как этого добиться, существует невероятное количество, и сегодня хотим предложить вам еще один проверенный способ. Рекомендуем приготовить бисквит по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Он получается мягким и очень вкусным.
Бисквит классический
Ингредиенты:
- яйцо – 5 шт;
- ванильный сахар – 1 пакетик;
- сахар – 1 стакан;
- мука – 1 стакан;
- кукурузный крахмал – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
Яйца разбить в чашу миксера. Добавить сахар и ванильный сахар, все взбивать на большой скорости миксера в течение 10 минут. Далее из стакана муки убрать 1 ст. л. муки и заменить ее крахмалом.
Всыпать муку с крахмалом в яично-сахарную смесь и перемешивать на малых оборотах миксера.
Тесто перелить в круглую разъемную форму, дно которой выстелено пергаментом. Разровнять поверхность и отправить в разогретый до 180 градусов духовой шкаф.
Выпекать до готовности в течение 40-45 минут. Готовность проверить деревянной палочкой. Если при протыкании бисквита она сухая – наша выпечка готова.
Чтобы бисквит получился еще более нежный и пористый, его чуть теплым рекомендуется на некоторое время плотно обмотать пищевой пленкой и отправить на 5-6 часов в холодильник.
Для чего это надо? Как правило, после того, как достается бисквит из формы, его края его сухие, а вся влага скапливается в центре. Если перед сборкой оставить его на столе, то скорее всего он пересохнет и уж точно потребует пропитки. Разрезать такой бисквит достаточно сложно – он рвется и крошится. Если же после остывания его замотать в пленку, то влага равномерно распределится по всему бисквиту, а пленка не даст ей испариться.
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