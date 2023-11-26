Быстрые пирожки без замеса теста: пошаговый рецепт

На приготовление таких пирожков уйдет не более получаса.

Пирожки с мясом – вкусное и очень питательное блюдо, которое украсит любые выходные. Если пирожков хочется, а желания месить тесто и возиться с начинкой нет, очень рекомендуем воспользоваться простым и проверенным рецептом кулинарного блогера Кристины Азизян. Приготовленные таким способом пирожки – не менее вкусные, чем классическая выпечка.

Быстрые пирожки с мясом

Ингредиенты:

круглый лаваш или тортильи – 3 шт;

говяжий или куриный фарш – 350-400 гр;

лук – 1 шт;

зелень (петрушка, укроп, кинза);

сыр – 50-80 гр,

Для кляра:

яйца – 2-3 шт;

сметана – 1 ст. л;

мука – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Лаваш порезать на две части. Фарш смешать с измельченным луком и зеленью. Полукруг лаваша смазать тонким слоем фарша и сложить в треугольники. Можно на фарш выложить равномерно слой протертого сыра.

Яйца взбить со сметаной и мукой до однородности. Каждый треугольник обмакнуть в кляр и обжарить на небольшом количестве растительного масла под закрытой крышкой с двух сторон, периодически переворачивая. Приблизительно через 10-15 минут фарш внутри будет уже готов. Огонь на плите не нужно делать слишком сильным, чтобы пирожки не пригорели.

Приготовленные таким способом пирожки получаются очень сытными и сочными. Их вкус никого не оставит равнодушным.

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