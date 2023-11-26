Стейк с овощным соусом от Валерия Пономаря: рецепт ресторанного блюда в домашних условиях

Пикантный соус и мясо дают потрясающее сочетание вкусов.

Сочный стейк – блюдо, которое любой стол сделает настоящим праздником. Известный одесский шеф-повар и кулинарный блонер Валерий Пономарь делится проверенным рецептом стейка с овощным соусом, который получается невероятно вкусным и сочным. Если хотите удивить близких изумительным блюдом, советуем взять на вооружение рецепт Валерия.

Стейк с овощным соусом

Ингредиенты:

стриплойн – 2 шт;

соль крупная, черный перец;

оливковое масло;

сливочное масло – 40 гр;

чеснок;

розмарин 2-3 веточки.

Для соуса:

сладкий перец – 1 шт;

острый перец – 1 шт;

чеснок – 3-4 зубчика;

лук шалот – 1/2 шт;

томаты в собственном соку – 2-3 шт;

петрушка – пучок;

соль, черный перец;

оливковое масло – 3 ст. л;

сок 1/2 лайма.

Для тех, кто не знает, что такое стриплойн. Это "премиальный" стейк, который нарезается из отруба тонкий край, состоящего из единственной мышцы. По периметру стейка проходит тонкая полоска жира, придающая мясу сочность. Многие повара обрезают ее после прожарки стейка, и он получается постным.

Способ приготовления:

Овощи запечь в духовке в течении 20-25 минут при 200 градусах, после чего перцы очистить от пленок и нарезать мелкими кубиками, добавить остальные ингредиенты, тоже измельченные, все хорошо перемешать.

Перед тем, как приступать к приготовлению соуса, достать стейк из холодильника, чтобы он набрал комнатную температуру для равномерной прожарки.

После того как соус готов, стейк поперчить и посолить, обжарить до подходящей степени прожарки:

Rare — соответствует быстрая обжарка в течение 3-4-х минут, внутри структура сырого мяса, температура 42-46 градусов.

Medium rare — идеальная прожарка для классических стейков, красно-розовый цвет внутри, температура 46-50 градусов.

Medium — самая популярная и часто заказываемая прожарка, температура 52-57 градусов.

Medium well — соответствует полностью прожаренный стейк, имеет светло розовый цвет и прозрачный сок, температура 60-65 градусов.

Well done — как правило, это испорченный, пережаренный кусок мяса, температура больше 65 градусов.

Ранее Фокус писал, как приготовить шашлык из карпа по рецепту Валерия Пономаря.