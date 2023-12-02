Вихрь Мимозы: оригинальный рецепт классического торта

По сути, это вариация вкуснейшего торта с так называемым "дипломатическим" кремом.

Вихрь Мимозы — это альтернативный, но всегда вкусный вариант классического торта "Мимоза". Бисквит сворачивают в форме рулета. И его дополняет нежнейший дипломатический крем. К слову, этот крем очень легко приготовить и его можно использовать и для других десертов и выпечки. Рецептом поделились на сайте Misya.

Ингредиенты рассчитаны на форму 36х27 см и на форму 16х16 см.

Вихрь Мимозы

Ингредиенты:

Для бисквитного теста:

6 яиц;

180 г сахара;

180 г муки;

1 лимон (тертая цедра).

Для крема:

1 яйцо;

1 яичный желток;

80 г сахара;

35 г муки;

250 мл молока;

2 лимона (тертая цедра + 2-3 столовые ложки сока);

200 мл сливок для десертов.

Для сиропа:

200 мл воды;

2-3 столовые ложки сахара;

1 лимон (сок).

Начнем с бисквита: яйца взбиваем с сахаром и цедрой лимона не менее 15 минут, они должны увеличиться в объеме как минимум втрое.

Всыпайте просеянную муку по 1 столовой ложке (если вы не уверены в успехе пирога, перед просеиванием добавьте в муку 1 чайную ложку разрыхлителя) и перемешивайте деликатно, движениями снизу вверх, чтобы не разобрать тесто.

Распределите смесь в 2 формы, застеленные бумагой для выпечки, разровняйте поверхность и готовьте 15-20 минут при температуре 180°C, затем выньте из духовки, накройте чистой тканью и дайте остыть.

Приготовьте крем: нагрейте молоко с цедрой лимона и стручком ванили, затем взбейте яйца с сахаром, затем добавьте сначала муку, а затем процеженное молоко.

Снова поставьте на огонь и варите на слабом огне, постоянно помешивая, пока не получите однородный, плотный крем.

Дать остыть, накрыв пищевой пленкой, затем добавьте лимонный сок.

Приготовьте сироп: смешайте воду и сахар в кастрюле, доведите до кипения и дайте вариться несколько минут, затем дайте остыть и добавьте лимонный сок.

Взбейте холодные сливки из холодильника, затем добавьте их в сливки, осторожно помешивая.

Небольшой бисквит разрежьте на кубики и пропитайте сиропом. Они нам будут нужны для украшения торта.

Разрежьте большой бисквит на 3 равные полоски и смажьте их сиропом.

Вот так следует свернуть торт Фото: misya

Потом смажьте кремом первую полоску и скатайте в рулет, так, чтобы начинка оказалась внутри. Затем закатайте поверх второй бисквитный корж.

Продолжайте, пока не используете все бисквитное тесто, затем используйте оставшийся крем, чтобы покрыть внешнюю часть торта.

Украсьте торт кубиками оставшегося бисквита, цедрой лимона, листочками мяты и клубникой, или другими фруктами и ягодами.

Вихрь Мимозы готов, храните его в холодильнике до подачи.

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