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Аппетитная говядина: как приготовить праздничное мясное блюдо

Дарья Бережная
Фото: Instagram gourmet_in_munich | Тушеное мясо Бароло

Так говядину готовят в Пьемонте.

Если вы любите говядину и вам нравится готовить мясо одним большим куском, то попробуйте приготовить говядину по этому итальянскому рецепту. Говядина становится очень нежной благодаря медленному приготовлению и опьяняющему аромату прекрасного вина. Это идеальный рецепт для воскресного обеда или праздничного случая.

Приготовленная по этому рецепту говядина, называется говядиной Бароло.

Это типичный пьемонтский рецепт, в котором говядину тушат, то есть сначала подрумянивают на дне соте, а затем долго готовят на медленном огне в вине Бароло, одном из лучших итальянских вин. с обжаренными овощами и такими ароматами, как шалфей и розмарин, гвоздика и можжевельник. Бароло – это сухое красное вино. Так что если у вас нет оригинального вина Бароло, возьмите любое другое, которое отвечает этим требованиям. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

И именно медленное приготовление позволяет мясу стать мягким и обрести аромат. Его нарезают ломтиками и подают с уваренным соусом с картофельным пюре, или полентой.

Тушеное мясо Бароло

Ингредиенты:

  • 1 кг говяжьей мякоти;
  • молодой картофель;
  • 1 стебель сельдерея;
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 веточки розмарина;
  • листья шалфея;
  • 750 мл красного сухого вина (1 бутылка);
  • 500 мл овощного бульона;
  • 1 лавровый лист;
  • 2 гвоздики;
  • 2 ягоды можжевельника;
  • 30 г сливочного масла;
  • соль, перец.

Чтобы приготовить тушеное мясо Бароло, начните с очистки сельдерея, лука и моркови и крупно нарежьте их. Также приготовьте букет ароматных трав, связав веточку розмарина и несколько листьев шалфея. Приступайте к обрезке куска мяса от самых жирных частей.

Обезжирив мясо, перевяжите его кухонным шпагатом. Затем приступайте к обжариванию говядины на сильном огне в сливочном масле. Когда он хорошо подрумянится со всех сторон, снимите его со сковороды, отложите в сторону и поджарьте на том же масле чеснок, сельдерей, морковь и лук. Когда все овощи станут мягкими, положите мясо обратно в кастрюлю, также добавив букетик ароматных трав.

Залейте мясо и зелень красным вином и на этом этапе добавьте лавровый лист, гвоздику и ягоды можжевельника. Затем начните готовить: накройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь и варите на слабом огне 3 часа, время от времени подливая бульон, чтобы мясо было погружено в жидкость.

Примерно через полчаса после окончания варки добавьте молодой картофель, предварительно очистив, промыв и разрезав его пополам. В конце добавьте соль и свежемолотый перец.

Подавайте тушеное мясо Бароло, нарезанное ломтиками, с соусом и картофелем. Бульон в котором варилось мясо, можно уварить и подавать, как соус.

Также вы можете приготовить Страчетти, вкусное блюдо из говядины.