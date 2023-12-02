Аппетитная говядина: как приготовить праздничное мясное блюдо
Так говядину готовят в Пьемонте.
Если вы любите говядину и вам нравится готовить мясо одним большим куском, то попробуйте приготовить говядину по этому итальянскому рецепту. Говядина становится очень нежной благодаря медленному приготовлению и опьяняющему аромату прекрасного вина. Это идеальный рецепт для воскресного обеда или праздничного случая.
Приготовленная по этому рецепту говядина, называется говядиной Бароло.
Это типичный пьемонтский рецепт, в котором говядину тушат, то есть сначала подрумянивают на дне соте, а затем долго готовят на медленном огне в вине Бароло, одном из лучших итальянских вин. с обжаренными овощами и такими ароматами, как шалфей и розмарин, гвоздика и можжевельник. Бароло – это сухое красное вино. Так что если у вас нет оригинального вина Бароло, возьмите любое другое, которое отвечает этим требованиям. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
И именно медленное приготовление позволяет мясу стать мягким и обрести аромат. Его нарезают ломтиками и подают с уваренным соусом с картофельным пюре, или полентой.
Тушеное мясо Бароло
Ингредиенты:
- 1 кг говяжьей мякоти;
- молодой картофель;
- 1 стебель сельдерея;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 веточки розмарина;
- листья шалфея;
- 750 мл красного сухого вина (1 бутылка);
- 500 мл овощного бульона;
- 1 лавровый лист;
- 2 гвоздики;
- 2 ягоды можжевельника;
- 30 г сливочного масла;
- соль, перец.
Чтобы приготовить тушеное мясо Бароло, начните с очистки сельдерея, лука и моркови и крупно нарежьте их. Также приготовьте букет ароматных трав, связав веточку розмарина и несколько листьев шалфея. Приступайте к обрезке куска мяса от самых жирных частей.
Обезжирив мясо, перевяжите его кухонным шпагатом. Затем приступайте к обжариванию говядины на сильном огне в сливочном масле. Когда он хорошо подрумянится со всех сторон, снимите его со сковороды, отложите в сторону и поджарьте на том же масле чеснок, сельдерей, морковь и лук. Когда все овощи станут мягкими, положите мясо обратно в кастрюлю, также добавив букетик ароматных трав.
Залейте мясо и зелень красным вином и на этом этапе добавьте лавровый лист, гвоздику и ягоды можжевельника. Затем начните готовить: накройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь и варите на слабом огне 3 часа, время от времени подливая бульон, чтобы мясо было погружено в жидкость.
Примерно через полчаса после окончания варки добавьте молодой картофель, предварительно очистив, промыв и разрезав его пополам. В конце добавьте соль и свежемолотый перец.
Подавайте тушеное мясо Бароло, нарезанное ломтиками, с соусом и картофелем. Бульон в котором варилось мясо, можно уварить и подавать, как соус.
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