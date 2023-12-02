Аппетитная говядина: как приготовить праздничное мясное блюдо

Так говядину готовят в Пьемонте.

Если вы любите говядину и вам нравится готовить мясо одним большим куском, то попробуйте приготовить говядину по этому итальянскому рецепту. Говядина становится очень нежной благодаря медленному приготовлению и опьяняющему аромату прекрасного вина. Это идеальный рецепт для воскресного обеда или праздничного случая.

Приготовленная по этому рецепту говядина, называется говядиной Бароло.

Это типичный пьемонтский рецепт, в котором говядину тушат, то есть сначала подрумянивают на дне соте, а затем долго готовят на медленном огне в вине Бароло, одном из лучших итальянских вин. с обжаренными овощами и такими ароматами, как шалфей и розмарин, гвоздика и можжевельник. Бароло – это сухое красное вино. Так что если у вас нет оригинального вина Бароло, возьмите любое другое, которое отвечает этим требованиям. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

И именно медленное приготовление позволяет мясу стать мягким и обрести аромат. Его нарезают ломтиками и подают с уваренным соусом с картофельным пюре, или полентой.

Тушеное мясо Бароло

Ингредиенты:

1 кг говяжьей мякоти;

молодой картофель;

1 стебель сельдерея;

1 морковь;

1 луковица;

1 зубчик чеснока;

2 веточки розмарина;

листья шалфея;

750 мл красного сухого вина (1 бутылка);

500 мл овощного бульона;

1 лавровый лист;

2 гвоздики;

2 ягоды можжевельника;

30 г сливочного масла;

соль, перец.

Чтобы приготовить тушеное мясо Бароло, начните с очистки сельдерея, лука и моркови и крупно нарежьте их. Также приготовьте букет ароматных трав, связав веточку розмарина и несколько листьев шалфея. Приступайте к обрезке куска мяса от самых жирных частей.

Обезжирив мясо, перевяжите его кухонным шпагатом. Затем приступайте к обжариванию говядины на сильном огне в сливочном масле. Когда он хорошо подрумянится со всех сторон, снимите его со сковороды, отложите в сторону и поджарьте на том же масле чеснок, сельдерей, морковь и лук. Когда все овощи станут мягкими, положите мясо обратно в кастрюлю, также добавив букетик ароматных трав.

Залейте мясо и зелень красным вином и на этом этапе добавьте лавровый лист, гвоздику и ягоды можжевельника. Затем начните готовить: накройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь и варите на слабом огне 3 часа, время от времени подливая бульон, чтобы мясо было погружено в жидкость.

Примерно через полчаса после окончания варки добавьте молодой картофель, предварительно очистив, промыв и разрезав его пополам. В конце добавьте соль и свежемолотый перец.

Подавайте тушеное мясо Бароло, нарезанное ломтиками, с соусом и картофелем. Бульон в котором варилось мясо, можно уварить и подавать, как соус.

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