Рецепт на праздники и не только: как приготовить запеченный мясной рулет

Мясной рулет — второе блюдо, идеально подходящее для семейного обеда.

Запеченный мясной рулет – это классическое блюдо европейской кухни. Его готовят из мясного фарша с разными добавками и приправами. После приготовления мясной рулет подается ломтиками, в горячем или холодном виде по желанию, его можно приготовить заранее и с удовольствием наслаждаться даже на следующий день. Словом, это идеальное праздничное блюдо, которое вполне можно приготовить на Новый год, или Рождество.

Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Запеченный мясной рулет

Ингредиенты:

450 г смешанного фарша (свинина и говядина);

150 г шампиньонов;

12 ломтиков копченого бекона;

1 луковица;

3 столовые ложки тертого пармезана;

2 столовые ложки панировочных сухарей;

1 зубчик чеснока;

1 яйцо;

оливковое масло;

1 кусочек сливочного масла, соль, перец, мускатный орех.

Чтобы приготовить запеченный мясной рулет, начните с того, что нарежьте лук (лучше брать лук-шалот) помельче и обжарьте его на сковороде вместе с оливковым маслом, сливочным маслом и измельченным зубчиком чеснока. Добавьте нарезанные небольшими кусочками грибы и обжарьте их тоже. Приправьте солью и перцем и готовьте. Дайте остыть и отставьте в сторону.

Добавьте к фаршу пармезан, панировочные сухари, грибы и яйцо.

Приправьте солью, перцем и мускатным орехом, затем перемешайте все до получения однородной смеси. Переложите мясо на лист бумаги для выпечки и сформируйте цилиндр, хорошо прижимая, чтобы фарш уплотнился.

Оберните мясной рулет ломтиками бекона и переложите его в прямоугольную форму для торта, застеленную бумагой для выпечки. Готовьте в разогретой до 200° духовке 20 минут, накрыв алюминиевой фольгой. По истечении этого времени снимите крышку и готовьте еще 35–40 минут.

Достаньте мясной рулет из духовки, нарежьте его ломтиками и подавайте с гарниром из овощей по вашему выбору, например, печеного картофеля или глазированного лука.

Также вы можете приготовить вкусный картофельный рулет с фаршем.